https://ria.ru/20240223/oae-1929216358.html

Госдеп объяснил введение санкций против компаний из ОАЭ

Госдеп объяснил введение санкций против компаний из ОАЭ - РИА Новости, 23.02.2024

Госдеп объяснил введение санкций против компаний из ОАЭ

США ввели санкции против ряда связанных с S7 компаний в ОАЭ за обслуживание и закупки американских и европейских авиазачастей для России, сообщил госдепартамент РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T21:56

2024-02-23T21:56

2024-02-23T21:56

оаэ

сша

россия

s7 airlines

государственный департамент сша

евросоюз

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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. США ввели санкции против ряда связанных с S7 компаний в ОАЭ за обслуживание и закупки американских и европейских авиазачастей для России, сообщил госдепартамент США в пятницу. В опубликованный сегодня санкционный список вошло предприятие S7 Engineering , которая, как утверждают в госдепе, занимается "обслуживанием самолетов и запчастей, произведенных в США и ЕС, на территории России и за ее пределами, а также закупками авиазапчастей, в том числе произведенных в странах G7 в зарегистрированных в ОАЭ компаниях". Санкции также коснулись зарегистрированной в ОАЭ компании Polarstar, которая, по информации Вашингтона, осуществляет грузовые перевозки между ОАЭ и Россией и выступает представителем находящейся под американскими санкциями авиакомпании S7 в ОАЭ. В санкционный список также включены компании Mirage Air Craft Services, Crynofist Aviation FZCO и RBG Solution FZE, также занимающиеся поставками в РФ европейских и американских авиакомпонентов, а также дочка S7 Engineering компания Angar, которая, по данным США занимается "лизингом, покупкой, продажей и обслуживанием недвижимости".

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сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

оаэ, сша, россия, s7 airlines, государственный департамент сша, евросоюз