https://ria.ru/20240223/oae-1929216358.html
Госдеп объяснил введение санкций против компаний из ОАЭ
Госдеп объяснил введение санкций против компаний из ОАЭ - РИА Новости, 23.02.2024
Госдеп объяснил введение санкций против компаний из ОАЭ
США ввели санкции против ряда связанных с S7 компаний в ОАЭ за обслуживание и закупки американских и европейских авиазачастей для России, сообщил госдепартамент РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T21:56
2024-02-23T21:56
2024-02-23T21:56
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. США ввели санкции против ряда связанных с S7 компаний в ОАЭ за обслуживание и закупки американских и европейских авиазачастей для России, сообщил госдепартамент США в пятницу. В опубликованный сегодня санкционный список вошло предприятие S7 Engineering , которая, как утверждают в госдепе, занимается "обслуживанием самолетов и запчастей, произведенных в США и ЕС, на территории России и за ее пределами, а также закупками авиазапчастей, в том числе произведенных в странах G7 в зарегистрированных в ОАЭ компаниях". Санкции также коснулись зарегистрированной в ОАЭ компании Polarstar, которая, по информации Вашингтона, осуществляет грузовые перевозки между ОАЭ и Россией и выступает представителем находящейся под американскими санкциями авиакомпании S7 в ОАЭ. В санкционный список также включены компании Mirage Air Craft Services, Crynofist Aviation FZCO и RBG Solution FZE, также занимающиеся поставками в РФ европейских и американских авиакомпонентов, а также дочка S7 Engineering компания Angar, которая, по данным США занимается "лизингом, покупкой, продажей и обслуживанием недвижимости".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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оаэ, сша, россия, s7 airlines, государственный департамент сша, евросоюз
ОАЭ, США, Россия, S7 Airlines, Государственный департамент США, Евросоюз
Госдеп объяснил введение санкций против компаний из ОАЭ
Госдеп: США ввели санкции против компаний из ОАЭ за поставки авиазапчастей в РФ
ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. США ввели санкции против ряда связанных с S7 компаний в ОАЭ за обслуживание и закупки американских и европейских авиазачастей для России, сообщил госдепартамент США в пятницу.
В опубликованный сегодня санкционный список вошло предприятие S7 Engineering , которая, как утверждают в госдепе, занимается "обслуживанием самолетов и запчастей, произведенных в США и ЕС
, на территории России и за ее пределами, а также закупками авиазапчастей, в том числе произведенных в странах G7
в зарегистрированных в ОАЭ компаниях".
Санкции также коснулись зарегистрированной в ОАЭ компании Polarstar, которая, по информации Вашингтона, осуществляет грузовые перевозки между ОАЭ и Россией и выступает представителем находящейся под американскими санкциями авиакомпании S7 в ОАЭ.
В санкционный список также включены компании Mirage Air Craft Services, Crynofist Aviation FZCO и RBG Solution FZE, также занимающиеся поставками в РФ европейских и американских авиакомпонентов, а также дочка S7 Engineering компания Angar, которая, по данным США занимается "лизингом, покупкой, продажей и обслуживанием недвижимости".
ЕС ввел санкции против министра обороны КНДР Кан Сун Нама