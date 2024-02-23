https://ria.ru/20240223/nspk-1929184249.html

В НСПК прокомментировали новые санкции США

В НСПК прокомментировали новые санкции США - РИА Новости, 23.02.2024

В НСПК прокомментировали новые санкции США

Санкции США в адрес Национальной системы платежных карт (НСПК) не повлияют на работу платежных сервисов внутри страны, работа сервисов платежной системы "Мир" и РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T17:59

2024-02-23T17:59

2024-02-23T18:05

экономика

сша

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Санкции США в адрес Национальной системы платежных карт (НСПК) не повлияют на работу платежных сервисов внутри страны, работа сервисов платежной системы "Мир" и операции через СБП проводятся как обычно и доступны в полном объеме, сообщили РИА Новости в пресс-службе НСПК."Санкции США в адрес Национальной системы платежных карт (НСПК) не повлияют на работу платежных сервисов внутри страны", - сказали в пресс-службе.Там также добавили, что обработка операций по картам международных платежных систем, выпущенных российскими банками, продолжает осуществляться НСПК в штатном режиме."Работа сервисов платежной системы "Мир" и операции через Систему быстрых платежей (СБП) проводятся как обычно и доступны пользователям в полном объеме", - подчеркнули в пресс-службе.Сегодня новые санкции США в отношении России затронули Национальную систему платежных карт, которая является оператором российских карт "Мир", согласно обнародованному в пятницу документу американского минфина.Под рестрикции США также попал ряд российских банков, включая "Авангард", Ростфинансбанк, Челиндбанк, Модульбанк, Датабанк, Быстробанк, "Международный финансовый клуб" и ряд других.

https://ria.ru/20240122/perevody-1922686548.html

https://ria.ru/20240222/sanktsii-1929090919.html

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сша