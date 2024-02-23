https://ria.ru/20240223/nspk-1929184249.html
В НСПК прокомментировали новые санкции США
В НСПК прокомментировали новые санкции США - РИА Новости, 23.02.2024
В НСПК прокомментировали новые санкции США
Санкции США в адрес Национальной системы платежных карт (НСПК) не повлияют на работу платежных сервисов внутри страны, работа сервисов платежной системы "Мир" и РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T17:59
2024-02-23T17:59
2024-02-23T18:05
экономика
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Санкции США в адрес Национальной системы платежных карт (НСПК) не повлияют на работу платежных сервисов внутри страны, работа сервисов платежной системы "Мир" и операции через СБП проводятся как обычно и доступны в полном объеме, сообщили РИА Новости в пресс-службе НСПК."Санкции США в адрес Национальной системы платежных карт (НСПК) не повлияют на работу платежных сервисов внутри страны", - сказали в пресс-службе.Там также добавили, что обработка операций по картам международных платежных систем, выпущенных российскими банками, продолжает осуществляться НСПК в штатном режиме."Работа сервисов платежной системы "Мир" и операции через Систему быстрых платежей (СБП) проводятся как обычно и доступны пользователям в полном объеме", - подчеркнули в пресс-службе.Сегодня новые санкции США в отношении России затронули Национальную систему платежных карт, которая является оператором российских карт "Мир", согласно обнародованному в пятницу документу американского минфина.Под рестрикции США также попал ряд российских банков, включая "Авангард", Ростфинансбанк, Челиндбанк, Модульбанк, Датабанк, Быстробанк, "Международный финансовый клуб" и ряд других.
https://ria.ru/20240122/perevody-1922686548.html
https://ria.ru/20240222/sanktsii-1929090919.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, сша
В НСПК прокомментировали новые санкции США
НСПК: новые санкции США не повлияют на работу платежных сервисов внутри России
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Санкции США в адрес Национальной системы платежных карт (НСПК) не повлияют на работу платежных сервисов внутри страны, работа сервисов платежной системы "Мир" и операции через СБП проводятся как обычно и доступны в полном объеме, сообщили РИА Новости в пресс-службе НСПК.
"Санкции США в адрес Национальной системы платежных карт (НСПК) не повлияют на работу платежных сервисов внутри страны", - сказали в пресс-службе.
Там также добавили, что обработка операций по картам международных платежных систем, выпущенных российскими банками, продолжает осуществляться НСПК в штатном режиме.
"Работа сервисов платежной системы "Мир" и операции через Систему быстрых платежей (СБП) проводятся как обычно и доступны пользователям в полном объеме", - подчеркнули в пресс-службе.
Источник: ситуация с платежными переводами вредит проектам Турции и России
Сегодня новые санкции США в отношении России
затронули Национальную систему платежных карт, которая является оператором российских карт "Мир", согласно обнародованному в пятницу документу американского минфина.
Под рестрикции США также попал ряд российских банков, включая "Авангард", Ростфинансбанк, Челиндбанк, Модульбанк, Датабанк, Быстробанк, "Международный финансовый клуб
" и ряд других.
Новые санкции против России будут разрушительными, заявила Нуланд