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В НСПК прокомментировали новые санкции США - РИА Новости, 23.02.2024
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17:59 23.02.2024 (обновлено: 18:05 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/nspk-1929184249.html
В НСПК прокомментировали новые санкции США
В НСПК прокомментировали новые санкции США - РИА Новости, 23.02.2024
В НСПК прокомментировали новые санкции США
Санкции США в адрес Национальной системы платежных карт (НСПК) не повлияют на работу платежных сервисов внутри страны, работа сервисов платежной системы "Мир" и РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T17:59
2024-02-23T18:05
экономика
сша
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Санкции США в адрес Национальной системы платежных карт (НСПК) не повлияют на работу платежных сервисов внутри страны, работа сервисов платежной системы "Мир" и операции через СБП проводятся как обычно и доступны в полном объеме, сообщили РИА Новости в пресс-службе НСПК."Санкции США в адрес Национальной системы платежных карт (НСПК) не повлияют на работу платежных сервисов внутри страны", - сказали в пресс-службе.Там также добавили, что обработка операций по картам международных платежных систем, выпущенных российскими банками, продолжает осуществляться НСПК в штатном режиме."Работа сервисов платежной системы "Мир" и операции через Систему быстрых платежей (СБП) проводятся как обычно и доступны пользователям в полном объеме", - подчеркнули в пресс-службе.Сегодня новые санкции США в отношении России затронули Национальную систему платежных карт, которая является оператором российских карт "Мир", согласно обнародованному в пятницу документу американского минфина.Под рестрикции США также попал ряд российских банков, включая "Авангард", Ростфинансбанк, Челиндбанк, Модульбанк, Датабанк, Быстробанк, "Международный финансовый клуб" и ряд других.
https://ria.ru/20240122/perevody-1922686548.html
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экономика, сша
Экономика, США
В НСПК прокомментировали новые санкции США

НСПК: новые санкции США не повлияют на работу платежных сервисов внутри России

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкБанковские карты
Банковские карты - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Санкции США в адрес Национальной системы платежных карт (НСПК) не повлияют на работу платежных сервисов внутри страны, работа сервисов платежной системы "Мир" и операции через СБП проводятся как обычно и доступны в полном объеме, сообщили РИА Новости в пресс-службе НСПК.
"Санкции США в адрес Национальной системы платежных карт (НСПК) не повлияют на работу платежных сервисов внутри страны", - сказали в пресс-службе.
Там также добавили, что обработка операций по картам международных платежных систем, выпущенных российскими банками, продолжает осуществляться НСПК в штатном режиме.
"Работа сервисов платежной системы "Мир" и операции через Систему быстрых платежей (СБП) проводятся как обычно и доступны пользователям в полном объеме", - подчеркнули в пресс-службе.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Источник: ситуация с платежными переводами вредит проектам Турции и России
22 января, 07:20
Сегодня новые санкции США в отношении России затронули Национальную систему платежных карт, которая является оператором российских карт "Мир", согласно обнародованному в пятницу документу американского минфина.
Под рестрикции США также попал ряд российских банков, включая "Авангард", Ростфинансбанк, Челиндбанк, Модульбанк, Датабанк, Быстробанк, "Международный финансовый клуб" и ряд других.
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