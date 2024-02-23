Рейтинг@Mail.ru
Швеция надеется вскоре стать союзником Венгрии по НАТО - РИА Новости, 23.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/nato-1929151429.html
Швеция надеется вскоре стать союзником Венгрии по НАТО
Швеция надеется вскоре стать союзником Венгрии по НАТО - РИА Новости, 23.02.2024
Швеция надеется вскоре стать союзником Венгрии по НАТО
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Венгрия и Швеция скоро станут союзниками по НАТО. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T14:30
2024-02-23T14:30
в мире
венгрия
ульф кристерссон
швеция
нато
евросоюз
виктор орбан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152450/95/1524509558_1109:1037:2906:2048_1920x0_80_0_0_c398a0888c2cd41dee4fdaabaa87cf7a.jpg
БУДАПЕШТ, 23 фев - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Венгрия и Швеция скоро станут союзниками по НАТО. "Обе наши страны - члены ЕС, а вскоре мы станем союзниками по НАТО", - сказал Кристерссон на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
https://ria.ru/20240223/istrebiteli-1929148456.html
венгрия
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152450/95/1524509558_1077:640:2906:2012_1920x0_80_0_0_6a55c94ef7f10210d44153b38e4e880c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, ульф кристерссон, швеция, нато, евросоюз, виктор орбан
В мире, Венгрия, Ульф Кристерссон, Швеция, НАТО, Евросоюз, Виктор Орбан
Швеция надеется вскоре стать союзником Венгрии по НАТО

Премьер Кристерссон заявил, что Венгрия и Швеция скоро станут союзниками по НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкУчастники саммита НАТО
Участники саммита НАТО - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Участники саммита НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 23 фев - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Венгрия и Швеция скоро станут союзниками по НАТО.
«
"Обе наши страны - члены ЕС, а вскоре мы станем союзниками по НАТО", - сказал Кристерссон на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Шведские истребители Gripen - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Венгрия хочет взять в аренду у Швеции еще четыре истребителя
Вчера, 14:11
 
В миреВенгрияУльф КристерссонШвецияНАТОЕвросоюзВиктор Орбан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала