https://ria.ru/20240223/nato-1929151429.html

Швеция надеется вскоре стать союзником Венгрии по НАТО

Швеция надеется вскоре стать союзником Венгрии по НАТО - РИА Новости, 23.02.2024

Швеция надеется вскоре стать союзником Венгрии по НАТО

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Венгрия и Швеция скоро станут союзниками по НАТО. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T14:30

2024-02-23T14:30

2024-02-23T14:30

в мире

венгрия

ульф кристерссон

швеция

нато

евросоюз

виктор орбан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152450/95/1524509558_1109:1037:2906:2048_1920x0_80_0_0_c398a0888c2cd41dee4fdaabaa87cf7a.jpg

БУДАПЕШТ, 23 фев - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Венгрия и Швеция скоро станут союзниками по НАТО. "Обе наши страны - члены ЕС, а вскоре мы станем союзниками по НАТО", - сказал Кристерссон на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

https://ria.ru/20240223/istrebiteli-1929148456.html

венгрия

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венгрия, ульф кристерссон, швеция, нато, евросоюз, виктор орбан