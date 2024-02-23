https://ria.ru/20240223/nato-1929151429.html
Швеция надеется вскоре стать союзником Венгрии по НАТО
Швеция надеется вскоре стать союзником Венгрии по НАТО - РИА Новости, 23.02.2024
Швеция надеется вскоре стать союзником Венгрии по НАТО
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Венгрия и Швеция скоро станут союзниками по НАТО. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T14:30
2024-02-23T14:30
2024-02-23T14:30
в мире
венгрия
ульф кристерссон
швеция
нато
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 23 фев - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Венгрия и Швеция скоро станут союзниками по НАТО. "Обе наши страны - члены ЕС, а вскоре мы станем союзниками по НАТО", - сказал Кристерссон на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
https://ria.ru/20240223/istrebiteli-1929148456.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, ульф кристерссон, швеция, нато, евросоюз, виктор орбан
В мире, Венгрия, Ульф Кристерссон, Швеция, НАТО, Евросоюз, Виктор Орбан
Швеция надеется вскоре стать союзником Венгрии по НАТО
Премьер Кристерссон заявил, что Венгрия и Швеция скоро станут союзниками по НАТО