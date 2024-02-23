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В Германии предложили создать "мост дружбы" между Москвой и Берлином
В Германии предложили создать "мост дружбы" между Москвой и Берлином - РИА Новости, 23.02.2024
В Германии предложили создать "мост дружбы" между Москвой и Берлином
Представители "Офицеров России" и немецкие офицеры в Берлине почтили память погибших советских воинов и решили организовать "мост" дружбы между народами... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T14:45
2024-02-23T14:45
2024-02-23T14:45
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Представители "Офицеров России" и немецкие офицеры в Берлине почтили память погибших советских воинов и решили организовать "мост" дружбы между народами Германии и РФ, сообщили в пресс-службе организации. "Накануне 23 февраля представители общероссийской организации "Офицеры России" в Германии и немецкие офицеры возложили венки у мемориала погибшим советским воинам в берлинском парке Тиргартен. На данном мемориале покоятся более трех тысяч солдат и офицеров Красной Армии, отдавших свою жизнь в последние дни войны", - говорится в сообщении. Отмечается, что мероприятие посетили свыше ста человек. С поздравлением к российским военнослужащим обратились офицеры Национальной народной армии ГДР. "Мы хотим здесь построить мост. Мост за мир. Мост за дружбу. Да здравствует дружба между народами Германии и Российской Федерации", - приводятся слова одного из немецких офицеров. Представители "Офицеров России" отметили, что офицеры бывшей армии ГДР до сих пор являются "верными боевыми товарищами, преданными долгу, братьями по классу, братьями по оружию", несмотря на всю сложность политической конъюнктуры.
https://ria.ru/20240219/frg-1928244716.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, германия, берлин (город), офицеры россии, россия
В мире, Германия, Берлин (город), Офицеры России, Россия
В Германии предложили создать "мост дружбы" между Москвой и Берлином
Немецкие офицеры предложили создать "мост дружбы" между РФ и ФРГ в Берлине
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Представители "Офицеров России" и немецкие офицеры в Берлине почтили память погибших советских воинов и решили организовать "мост" дружбы между народами Германии и РФ, сообщили в пресс-службе организации.
"Накануне 23 февраля представители общероссийской организации "Офицеры России" в Германии и немецкие офицеры возложили венки у мемориала погибшим советским воинам в берлинском парке Тиргартен. На данном мемориале покоятся более трех тысяч солдат и офицеров Красной Армии, отдавших свою жизнь в последние дни войны", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что мероприятие посетили свыше ста человек. С поздравлением к российским военнослужащим обратились офицеры Национальной народной армии ГДР.
"Мы хотим здесь построить мост. Мост за мир. Мост за дружбу. Да здравствует дружба между народами Германии и Российской Федерации", - приводятся слова одного из немецких офицеров.
Представители "Офицеров России" отметили, что офицеры бывшей армии ГДР до сих пор являются "верными боевыми товарищами, преданными долгу, братьями по классу, братьями по оружию", несмотря на всю сложность политической конъюнктуры.
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