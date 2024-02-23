https://ria.ru/20240223/mir-1929175660.html

США ввели санкции против оператора платежной системы "Мир"

США ввели санкции против оператора платежной системы "Мир" - РИА Новости, 23.02.2024

США ввели санкции против оператора платежной системы "Мир"

Новые санкции США в отношении России затронули Национальную систему платежных карт, которая является оператором российских карт "Мир", говорится в... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T17:09

2024-02-23T17:09

2024-02-23T17:50

экономика

сша

россия

платежная система "мир"

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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Новые санкции США в отношении России затронули Национальную систему платежных карт, которая является оператором российских карт "Мир", говорится в обнародованном в пятницу документе американского минфина.Помимо этого, под рестрикции США попали ряд российских банков, включая "Авангард", "Ростфинансбанк", "Челиндбанк", "Модульбанк", "Датабанк", "Быстробанк", "Международный финансовый клуб" и ряд других.В ведомстве не уточняется, что именно послужило основанием для введения рестрикций.

https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929181228.html

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сша, россия, платежная система "мир"