https://ria.ru/20240223/mir-1929175660.html
США ввели санкции против оператора платежной системы "Мир"
США ввели санкции против оператора платежной системы "Мир" - РИА Новости, 23.02.2024
США ввели санкции против оператора платежной системы "Мир"
Новые санкции США в отношении России затронули Национальную систему платежных карт, которая является оператором российских карт "Мир", говорится в... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T17:09
2024-02-23T17:09
2024-02-23T17:50
экономика
сша
россия
платежная система "мир"
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Новые санкции США в отношении России затронули Национальную систему платежных карт, которая является оператором российских карт "Мир", говорится в обнародованном в пятницу документе американского минфина.Помимо этого, под рестрикции США попали ряд российских банков, включая "Авангард", "Ростфинансбанк", "Челиндбанк", "Модульбанк", "Датабанк", "Быстробанк", "Международный финансовый клуб" и ряд других.В ведомстве не уточняется, что именно послужило основанием для введения рестрикций.
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929181228.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия, платежная система "мир"
Экономика, США, Россия, Платежная система "Мир"
США ввели санкции против оператора платежной системы "Мир"
США ввели санкции против оператора российской платежной системы "Мир"