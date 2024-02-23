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Российское правительство одобрило наделение Минтруда новыми полномочиями - РИА Новости, 23.02.2024
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12:30 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/mintruda-1929136443.html
Российское правительство одобрило наделение Минтруда новыми полномочиями
Российское правительство одобрило наделение Минтруда новыми полномочиями - РИА Новости, 23.02.2024
Российское правительство одобрило наделение Минтруда новыми полномочиями
Правительство России одобрило наделение Минтруда России новыми полномочиями, в том числе возможностью утверждать формы справки о фактически начисленной сумме... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T12:30
2024-02-23T12:30
общество
россия
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Правительство России одобрило наделение Минтруда России новыми полномочиями, в том числе возможностью утверждать формы справки о фактически начисленной сумме заработной платы для назначения ежемесячной доплаты детям-сиротам, сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект предусматривает наделение Минтруда России возможностями утверждать формы справки о фактически начисленной сумме заработной платы для назначения ежемесячной доплаты детям-сиротам, осуществлять социальные выплаты безработным гражданам и иным категориям граждан, формировать индивидуальный план содействия занятости. Кроме того, Минтруд сможет заниматься порядком формирования, ведения, хранения личного дела гражданина и учётного дела работодателя в электронной форме.
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общество, россия
Общество, Россия
Российское правительство одобрило наделение Минтруда новыми полномочиями

Минтруда получит новые полномочия в сфере выдачи справок

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства труда и социальной защиты РФ
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства труда и социальной защиты РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Правительство России одобрило наделение Минтруда России новыми полномочиями, в том числе возможностью утверждать формы справки о фактически начисленной сумме заработной платы для назначения ежемесячной доплаты детям-сиротам, сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что проект предусматривает наделение Минтруда России возможностями утверждать формы справки о фактически начисленной сумме заработной платы для назначения ежемесячной доплаты детям-сиротам, осуществлять социальные выплаты безработным гражданам и иным категориям граждан, формировать индивидуальный план содействия занятости.
Кроме того, Минтруд сможет заниматься порядком формирования, ведения, хранения личного дела гражданина и учётного дела работодателя в электронной форме.
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