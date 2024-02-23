https://ria.ru/20240223/mintruda-1929136443.html

Российское правительство одобрило наделение Минтруда новыми полномочиями

Российское правительство одобрило наделение Минтруда новыми полномочиями - РИА Новости, 23.02.2024

Российское правительство одобрило наделение Минтруда новыми полномочиями

Правительство России одобрило наделение Минтруда России новыми полномочиями, в том числе возможностью утверждать формы справки о фактически начисленной сумме... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T12:30

2024-02-23T12:30

2024-02-23T12:30

общество

россия

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Правительство России одобрило наделение Минтруда России новыми полномочиями, в том числе возможностью утверждать формы справки о фактически начисленной сумме заработной платы для назначения ежемесячной доплаты детям-сиротам, сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект предусматривает наделение Минтруда России возможностями утверждать формы справки о фактически начисленной сумме заработной платы для назначения ежемесячной доплаты детям-сиротам, осуществлять социальные выплаты безработным гражданам и иным категориям граждан, формировать индивидуальный план содействия занятости. Кроме того, Минтруд сможет заниматься порядком формирования, ведения, хранения личного дела гражданина и учётного дела работодателя в электронной форме.

https://ria.ru/20240131/vyplaty-1924676488.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия