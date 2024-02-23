https://ria.ru/20240223/kuban-1929154640.html

Полиция на Кубани начала проверку видео, на котором мужчина тащил девочку

Полиция на Кубани начала проверку видео, на котором мужчина тащил девочку - РИА Новости, 23.02.2024

Полиция на Кубани начала проверку видео, на котором мужчина тащил девочку

Кубанские полицейские организовали проверку после публикации видео, на котором мужчина тащит школьницу за волосы неизвестном направлении, сообщили в... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T14:55

2024-02-23T14:55

2024-02-23T14:55

происшествия

россия

краснодарский край

усть-лабинский район

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СОЧИ, 23 фев – РИА Новости. Кубанские полицейские организовали проверку после публикации видео, на котором мужчина тащит школьницу за волосы неизвестном направлении, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram-канале. Правоохранители, ссылаясь на публикацию в соцсетях, сообщили о начале проверки после того, как мужчина тащил девочку за волосы в кубанской станице. Инцидент произошел в четверг. "Материал по данному факту зарегистрирован в ОМВД России по Усть-Лабинскому району. В ходе проводимой проверки все участники инцидента установлены и опрошены", - сказано в сообщении краевого МВД.

https://ria.ru/20230920/devochka-1897665229.html

россия

краснодарский край

усть-лабинский район

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, краснодарский край, усть-лабинский район