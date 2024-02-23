https://ria.ru/20240223/kuban-1929154640.html
Полиция на Кубани начала проверку видео, на котором мужчина тащил девочку
Полиция на Кубани начала проверку видео, на котором мужчина тащил девочку - РИА Новости, 23.02.2024
Полиция на Кубани начала проверку видео, на котором мужчина тащил девочку
Кубанские полицейские организовали проверку после публикации видео, на котором мужчина тащит школьницу за волосы неизвестном направлении, сообщили в... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T14:55
2024-02-23T14:55
2024-02-23T14:55
происшествия
россия
краснодарский край
усть-лабинский район
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СОЧИ, 23 фев – РИА Новости. Кубанские полицейские организовали проверку после публикации видео, на котором мужчина тащит школьницу за волосы неизвестном направлении, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram-канале. Правоохранители, ссылаясь на публикацию в соцсетях, сообщили о начале проверки после того, как мужчина тащил девочку за волосы в кубанской станице. Инцидент произошел в четверг. "Материал по данному факту зарегистрирован в ОМВД России по Усть-Лабинскому району. В ходе проводимой проверки все участники инцидента установлены и опрошены", - сказано в сообщении краевого МВД.
https://ria.ru/20230920/devochka-1897665229.html
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краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, краснодарский край, усть-лабинский район
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Усть-Лабинский район
Полиция на Кубани начала проверку видео, на котором мужчина тащил девочку
На Кубани проверят инцидент, в котором мужчина тащил девочку за волосы