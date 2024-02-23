https://ria.ru/20240223/krym-1929172698.html

ЕС ввел санкции против министра образования Крыма

ЕС ввел санкции против министра образования Крыма - РИА Новости, 23.02.2024

ЕС ввел санкции против министра образования Крыма

ЕС ввел санкции против министра образования Крыма Валентины Лаврик и вице-спикера крымского парламента Владимира Бобкова, говорится в документе. опубликованном... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T16:51

2024-02-23T16:51

2024-02-23T17:36

евросоюз

владимир бобков

в мире

республика крым

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ЕС ввел санкции против министра образования Крыма Валентины Лаврик и вице-спикера крымского парламента Владимира Бобкова, говорится в документе. опубликованном в официальном журнале ЕС. Имена Лаврик и Бобкова указаны в списке, опубликованном в официальном журнале Евросоюза.

https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929156338.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

евросоюз, владимир бобков, в мире, республика крым, санкции в отношении россии