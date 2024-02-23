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ЕС ввел санкции против министра образования Крыма - РИА Новости, 23.02.2024
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16:51 23.02.2024 (обновлено: 17:36 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/krym-1929172698.html
ЕС ввел санкции против министра образования Крыма
ЕС ввел санкции против министра образования Крыма - РИА Новости, 23.02.2024
ЕС ввел санкции против министра образования Крыма
ЕС ввел санкции против министра образования Крыма Валентины Лаврик и вице-спикера крымского парламента Владимира Бобкова, говорится в документе. опубликованном... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T16:51
2024-02-23T17:36
евросоюз
владимир бобков
в мире
республика крым
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ЕС ввел санкции против министра образования Крыма Валентины Лаврик и вице-спикера крымского парламента Владимира Бобкова, говорится в документе. опубликованном в официальном журнале ЕС. Имена Лаврик и Бобкова указаны в списке, опубликованном в официальном журнале Евросоюза.
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929156338.html
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евросоюз, владимир бобков, в мире, республика крым, санкции в отношении россии
Евросоюз, Владимир Бобков, В мире, Республика Крым, Санкции в отношении России
ЕС ввел санкции против министра образования Крыма

ЕС ввел санкции против министра образования Крыма и вице-спикера парламента

© РИА Новости Крым/Дмитрий МакеевМинистр образования Крыма Валентина Лаврик
Министр образования Крыма Валентина Лаврик
© РИА Новости Крым/Дмитрий Макеев
Министр образования Крыма Валентина Лаврик. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ЕС ввел санкции против министра образования Крыма Валентины Лаврик и вице-спикера крымского парламента Владимира Бобкова, говорится в документе. опубликованном в официальном журнале ЕС.
Имена Лаврик и Бобкова указаны в списке, опубликованном в официальном журнале Евросоюза.
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ЕвросоюзВладимир БобковВ миреРеспублика КрымСанкции в отношении России
 
 
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