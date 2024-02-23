https://ria.ru/20240223/krym-1929172698.html
ЕС ввел санкции против министра образования Крыма
ЕС ввел санкции против министра образования Крыма - РИА Новости, 23.02.2024
ЕС ввел санкции против министра образования Крыма
ЕС ввел санкции против министра образования Крыма Валентины Лаврик и вице-спикера крымского парламента Владимира Бобкова, говорится в документе. опубликованном... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T16:51
2024-02-23T16:51
2024-02-23T17:36
евросоюз
владимир бобков
в мире
республика крым
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ЕС ввел санкции против министра образования Крыма Валентины Лаврик и вице-спикера крымского парламента Владимира Бобкова, говорится в документе. опубликованном в официальном журнале ЕС. Имена Лаврик и Бобкова указаны в списке, опубликованном в официальном журнале Евросоюза.
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929156338.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, владимир бобков, в мире, республика крым, санкции в отношении россии
Евросоюз, Владимир Бобков, В мире, Республика Крым, Санкции в отношении России
ЕС ввел санкции против министра образования Крыма
ЕС ввел санкции против министра образования Крыма и вице-спикера парламента