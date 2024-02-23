https://ria.ru/20240223/kommunisty-1929100165.html

"Коммунисты России" выступили с инициативой сформировать Сталинскую дивизию

"Коммунисты России" выступили с инициативой сформировать Сталинскую дивизию - РИА Новости, 23.02.2024

"Коммунисты России" выступили с инициативой сформировать Сталинскую дивизию

Партия "Коммунисты России" накануне Дня защитника отечества направила обращение министру обороны Сергею Шойгу c призывом назвать одну боевую часть российской... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T04:07

2024-02-23T04:07

2024-02-23T04:07

безопасность

россия

сергей шойгу

алексей брусилов

сергей малинкович

коммунисты россии

совет федерации рф

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" накануне Дня защитника отечества направила обращение министру обороны Сергею Шойгу c призывом назвать одну боевую часть российской армии, принимающую участие в спецоперации, именем генерала Алексея Брусилова, а также сформировать Сталинскую дивизию из лучших и самых опытных бойцов СВО, об этом сообщил РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович. "С целью объективного исторического подхода мы направили обращение к министру обороны РФ Сергею Шойгу с призывом назвать одну боевую часть российской армии, принимающую участие в СВО, именем вступившего в РККА (Рабоче-крестьянскую Красную армию) царского генерала-патриота Алексея Брусилова и также сформировать из лучших, самых опытных бойцов СВО дивизию имени Сталина - сталинскую дивизию", - заявил РИА Новости Малинкович. Кроме того, "Коммунисты России" направили обращение и в Совет Федерации, в котором призвали принять закон, запрещающий увековечивание военных деятелей, сотрудничавших с иностранными интервентами в 1918-1920 годы. "В России в последние годы сторонниками белого движения предпринимались попытки увековечить Колчака, Врангеля, Деникина, Каппеля. Затем по требованию общественности эти мемориальные таблички или памятники демонтировались, было много скандалов. И вот, накануне 23 февраля, дня, связанного с историей Красной Армии, мы просим Совфед принять закон о том, что увековечивание любых военных деятелей, сотрудничавших с иностранными интервентами в 1918-1920 годы, не допускается. К сожалению, большинство военных белого движения с интервентами сотрудничало напрямую. По сути, это были иноагенты той эпохи. Так что пора поставить точку в этих спорах", - добавил глава коммунистов.

https://ria.ru/20240215/putin-1927637701.html

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безопасность, россия, сергей шойгу, алексей брусилов, сергей малинкович, коммунисты россии, совет федерации рф