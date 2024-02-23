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Великобритания изъяла крупнейшую партию кокаина - РИА Новости, 23.02.2024
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20:06 23.02.2024 (обновлено: 20:15 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/kokain-1929200962.html
Великобритания изъяла крупнейшую партию кокаина
Великобритания изъяла крупнейшую партию кокаина - РИА Новости, 23.02.2024
Великобритания изъяла крупнейшую партию кокаина
Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании объявило об изъятии партии кокаина весом 5,7 тонны - вероятно, крупнейшей в истории... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T20:06
2024-02-23T20:15
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании объявило об изъятии партии кокаина весом 5,7 тонны - вероятно, крупнейшей в истории страны. "NCA и пограничная служба провели рекордное изъятие 5,7 тонны кокаина. Национальное агентство по борьбе с преступностью и пограничная служба произвели, вероятно, самую крупную в истории конфискацию наркотиков класса А в Великобритании", - сказано в заявлении на сайте агентства. Отмечается, что изъятие было проведено в порту Саутгемптона 8 февраля. Пачки с наркотическим веществом были обнаружены в грузе бананов из Южной Америки. Как считают в управлении, конечным пунктом груза был порт Гамбурга в Германии. Предыдущий рекорд конфискованной партии наркотического вещества весом 3,7 тонны приходится на 2022 год, изъятие было проведено в том же порту Саутгемптона.
https://ria.ru/20240223/kannabis-1929192420.html
https://ria.ru/20240213/narkotiki-1927028283.html
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в мире, великобритания, саутгемптон, южная америка
В мире, Великобритания, Саутгемптон, Южная Америка
Великобритания изъяла крупнейшую партию кокаина

Великобритания изъяла крупнейшую партию кокаина весом 5,7 тонны

© Фото : National Crime Agency/XПартия наркотиков класса А, изъятая сотрудниками Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании
Партия наркотиков класса А, изъятая сотрудниками Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© Фото : National Crime Agency/X
Партия наркотиков класса А, изъятая сотрудниками Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании объявило об изъятии партии кокаина весом 5,7 тонны - вероятно, крупнейшей в истории страны.
"NCA и пограничная служба провели рекордное изъятие 5,7 тонны кокаина. Национальное агентство по борьбе с преступностью и пограничная служба произвели, вероятно, самую крупную в истории конфискацию наркотиков класса А в Великобритании", - сказано в заявлении на сайте агентства.
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Отмечается, что изъятие было проведено в порту Саутгемптона 8 февраля. Пачки с наркотическим веществом были обнаружены в грузе бананов из Южной Америки. Как считают в управлении, конечным пунктом груза был порт Гамбурга в Германии.
Предыдущий рекорд конфискованной партии наркотического вещества весом 3,7 тонны приходится на 2022 год, изъятие было проведено в том же порту Саутгемптона.
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