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Источник: хуситы уведомили компании о запрете на проход судов вблизи Йемена - РИА Новости, 23.02.2024
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01:31 23.02.2024 (обновлено: 01:46 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/khusity-1929095900.html
Источник: хуситы уведомили компании о запрете на проход судов вблизи Йемена
Источник: хуситы уведомили компании о запрете на проход судов вблизи Йемена - РИА Новости, 23.02.2024
Источник: хуситы уведомили компании о запрете на проход судов вблизи Йемена
Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), которое пользуется поддержкой Ирана, в четверг направило компаниям-грузоотправителям и... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T01:31
2024-02-23T01:46
в мире
йемен
сша
красное море
ансар алла
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ДОХА, 23 фев - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), которое пользуется поддержкой Ирана, в четверг направило компаниям-грузоотправителям и страховым фирмам официальное уведомление о налагаемом им запрете на проход по морским путям вблизи Йемена для связанных с Израилем, США и Великобританией судов, сообщил РИА Новости источник в руководстве хуситов. "Да, сообщения об уведомлении страховщиков судов и компаний о запрете на проход в Красном, Аравийском морях и Аденском заливе имеющих отношение к Израилю, США или Британии судов со стороны властей северного Йемена, верны", - отметил источник. Связанные с Ираном хуситы в Йемене с ноября почти ежедневно наносят удары с помощью ракет и беспилотников по судам, которые проходят по Красному морю, Баб-эль-Мандебскому проливу и Аденскому заливу, препятствуя проходу судов в израильские порты, а также в ответ на атаки США и Британии по их позициям. Их операции вынудили многие транспортные компании отказаться от морского пути, на который приходится около 12% мировых морских перевозок, и выбирать более длинный и дорогой маршрут вокруг Африки. В четверг вечером хуситы сообщили об очередном ударе по британскому судну, находившемуся недалеко от йеменского побережья, а также по американскому эсминцу в Красном море. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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в мире, йемен, сша, красное море, ансар алла
В мире, Йемен, США, Красное море, Ансар Алла
Источник: хуситы уведомили компании о запрете на проход судов вблизи Йемена

Хуситы уведомили компании о запрете на проход вблизи Йемена судов США и Израиля

© www.marshruty.ruАденский залив
Аденский залив
© www.marshruty.ru
Аденский залив. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 23 фев - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), которое пользуется поддержкой Ирана, в четверг направило компаниям-грузоотправителям и страховым фирмам официальное уведомление о налагаемом им запрете на проход по морским путям вблизи Йемена для связанных с Израилем, США и Великобританией судов, сообщил РИА Новости источник в руководстве хуситов.
"Да, сообщения об уведомлении страховщиков судов и компаний о запрете на проход в Красном, Аравийском морях и Аденском заливе имеющих отношение к Израилю, США или Британии судов со стороны властей северного Йемена, верны", - отметил источник.
Связанные с Ираном хуситы в Йемене с ноября почти ежедневно наносят удары с помощью ракет и беспилотников по судам, которые проходят по Красному морю, Баб-эль-Мандебскому проливу и Аденскому заливу, препятствуя проходу судов в израильские порты, а также в ответ на атаки США и Британии по их позициям.
Их операции вынудили многие транспортные компании отказаться от морского пути, на который приходится около 12% мировых морских перевозок, и выбирать более длинный и дорогой маршрут вокруг Африки.
В четверг вечером хуситы сообщили об очередном ударе по британскому судну, находившемуся недалеко от йеменского побережья, а также по американскому эсминцу в Красном море.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
 
В миреЙеменСШАКрасное мореАнсар Алла
 
 
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