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В подконтрольном ВСУ Херсоне взрывами повреждены электросети - РИА Новости, 23.02.2024
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13:25 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/kherson-1929142592.html
В подконтрольном ВСУ Херсоне взрывами повреждены электросети
В подконтрольном ВСУ Херсоне взрывами повреждены электросети - РИА Новости, 23.02.2024
В подконтрольном ВСУ Херсоне взрывами повреждены электросети
Минэнерго Украины в Telegram-канале утверждает, что в подконтрольном Киеву городе Херсоне после взрывов повреждены электросети, часть города осталась без света. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T13:25
2024-02-23T13:25
в мире
россия
херсон
херсонская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Минэнерго Украины в Telegram-канале утверждает, что в подконтрольном Киеву городе Херсоне после взрывов повреждены электросети, часть города осталась без света. "В результате ночных обстрелов повреждены сети в Херсоне, продолжается осмотр. Всего в областном центре без света - более 3,4 тысячи точек учета", - говорится в сообщении. В министерстве добавили, что, кроме того, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области без электроснабжения остаются 45 населённых пунктов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20240223/ukraina-1929115013.html
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в мире, россия, херсон, херсонская область , дмитрий песков, вооруженные силы украины, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
В мире, Россия, Херсон, Херсонская область , Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В подконтрольном ВСУ Херсоне взрывами повреждены электросети

Часть подконтрольного ВСУ Херсона осталась без света после взрывов

© AP Photo / Francisco SecoУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Минэнерго Украины в Telegram-канале утверждает, что в подконтрольном Киеву городе Херсоне после взрывов повреждены электросети, часть города осталась без света.
"В результате ночных обстрелов повреждены сети в Херсоне, продолжается осмотр. Всего в областном центре без света - более 3,4 тысячи точек учета", - говорится в сообщении.
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В министерстве добавили, что, кроме того, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области без электроснабжения остаются 45 населённых пунктов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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