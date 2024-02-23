В подконтрольном ВСУ Херсоне взрывами повреждены электросети
Часть подконтрольного ВСУ Херсона осталась без света после взрывов
© AP Photo / Francisco SecoУкраинские пожарные
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Минэнерго Украины в Telegram-канале утверждает, что в подконтрольном Киеву городе Херсоне после взрывов повреждены электросети, часть города осталась без света.
"В результате ночных обстрелов повреждены сети в Херсоне, продолжается осмотр. Всего в областном центре без света - более 3,4 тысячи точек учета", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что, кроме того, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области без электроснабжения остаются 45 населённых пунктов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.