https://ria.ru/20240223/kherson-1929142592.html

В подконтрольном ВСУ Херсоне взрывами повреждены электросети

В подконтрольном ВСУ Херсоне взрывами повреждены электросети - РИА Новости, 23.02.2024

В подконтрольном ВСУ Херсоне взрывами повреждены электросети

Минэнерго Украины в Telegram-канале утверждает, что в подконтрольном Киеву городе Херсоне после взрывов повреждены электросети, часть города осталась без света. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T13:25

2024-02-23T13:25

2024-02-23T13:25

в мире

россия

херсон

херсонская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919923071_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_5a4f9ecf7ff371c0abda4cfce5ba5ed0.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Минэнерго Украины в Telegram-канале утверждает, что в подконтрольном Киеву городе Херсоне после взрывов повреждены электросети, часть города осталась без света. "В результате ночных обстрелов повреждены сети в Херсоне, продолжается осмотр. Всего в областном центре без света - более 3,4 тысячи точек учета", - говорится в сообщении. В министерстве добавили, что, кроме того, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области без электроснабжения остаются 45 населённых пунктов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20240223/ukraina-1929115013.html

https://ria.ru/20240223/zayavlenie-1929126327.html

россия

херсон

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, херсон, херсонская область , дмитрий песков, вооруженные силы украины, министерство энергетики рф (минэнерго россии)