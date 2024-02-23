https://ria.ru/20240223/kadyrov-1929167906.html

Кадыров напомнил о выселении чеченцев и ингушей в Сибирь

Кадыров напомнил о выселении чеченцев и ингушей в Сибирь - РИА Новости, 23.02.2024

Кадыров напомнил о выселении чеченцев и ингушей в Сибирь

Глава Чечни Рамзан Кадыров в день выселения чеченцев и ингушей в Сибирь и Среднюю Азию, заявил, что чеченский народ всегда будет помнить о жертвах этой трагедии РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T16:18

2024-02-23T16:18

2024-02-23T16:18

общество

средняя азия

рамзан кадыров

владимир путин

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ГРОЗНЫЙ, 23 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в день выселения чеченцев и ингушей в Сибирь и Среднюю Азию, заявил, что чеченский народ всегда будет помнить о жертвах этой трагедии и сделает все возможное, чтобы подобного не повторилось. Массовое выселение чеченцев и ингушей из родных мест в Казахстан и Сибирь началось 23 февраля 1944 года. По оценкам историков, было выселено более полумиллиона человек. Официально причиной выселения называлось сотрудничество с фашистскими оккупантами и антисоветская деятельность. "Президент России Владимир Путин в 2015 году восстановил историческую справедливость, присвоив Грозному почетное звание "Город воинской славы". Это решение поставило окончательную точку в череде различных лживых исторических спекуляций, пытающихся очернить наш народ. Тем не менее мы всегда будем помнить о жертвах той ужасной трагедии и молить Всевышнего Аллаха о лучшей доле для всех павших от сталинского произвола. И мы сделаем все возможное, чтобы не допустить подобных преступлений против нашего народа в будущем", - написал Кадыров в Telegram-канале. Глава региона также выразил слова соболезнования всем родным и близким жертв сталинских репрессий.

https://ria.ru/20230223/deportatsiya-1853978167.html

https://ria.ru/20210426/repressii-1729635841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, средняя азия, рамзан кадыров, владимир путин, казахстан, россия