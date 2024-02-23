https://ria.ru/20240223/ka-52-1929101555.html
Группа Ка-52 уничтожила украинский пункт управления
Группа Ка-52 уничтожила украинский пункт управления - РИА Новости, 23.02.2024
Группа Ка-52 уничтожила украинский пункт управления
Вертолетная ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил РФ уничтожила в ходе спецоперации украинский пункт управления беспилотниками, сообщил... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T05:04
2024-02-23T05:04
2024-02-23T05:04
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безопасность
россия
ка-52 "аллигатор"
ми-35м
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Вертолетная ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил РФ уничтожила в ходе спецоперации украинский пункт управления беспилотниками, сообщил пилот ударного вертолёта Ка-52. "Сегодня была поставлена задача по уничтожению пункта управления БПЛА противника. Полёт проходил без особенностей, цели уничтожены, вертолёт не подвёл. При выходе из атаки бортовой комплекс обороны оповестил экипаж о пуске стингера. Бортовой комплекс обороны выполнил пуск тепловых ловушек и отвел ракету", – сказал он. Отмечается, что удар был нанесён на краснолиманском направлении. Он производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях. "По докладу передового авиационного наводчика (ПАН), все цели были успешно поражены, после чего экипажи выполнили противоракетный манёвр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись в место временной дислокации", - подчеркнули в Минобороны. В состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой вертолёт Ми-35М и многоцелевой вертолёт Ми-8. Кроме того, группу сопровождают специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.
https://ria.ru/20240223/avdeevka-1929100646.html
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безопасность, россия, ка-52 "аллигатор", ми-35м, ми-8 амтш
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Ка-52 "Аллигатор", Ми-35М, Ми-8 АМТШ
Группа Ка-52 уничтожила украинский пункт управления
Группа Ка-52 уничтожила пункт управления ВСУ на Краснолиманском направлении