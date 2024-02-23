https://ria.ru/20240223/izrail-1929111450.html

Израиль согласился пропустить партию муки от США в Газу, пишут СМИ

Израиль согласился пропустить партию муки от США в Газу, пишут СМИ - РИА Новости, 23.02.2024

Израиль согласился пропустить партию муки от США в Газу, пишут СМИ

Израиль согласился пропустить партию муки от США для жителей сектора Газа после того, как в течение более чем месяца блокировал поставки, сообщает издание Times РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T09:04

2024-02-23T09:04

2024-02-23T09:04

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Израиль согласился пропустить партию муки от США для жителей сектора Газа после того, как в течение более чем месяца блокировал поставки, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на американского чиновника. Ранее в феврале портал Axios со ссылкой на американских чиновников сообщил, что в США обвиняют Израиль в нарушении обязательства пропустить финансируемую Вашингтоном гумпомощь в сектора Газа. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич подтвердил порталу информацию о том, что передача муки была заблокирована после того, как стало известно, что ее получатель - Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). При этом ранее израильские власти одобрили поставку муки в анклав. "Израиль согласился на новую договоренность, которая позволит массовые поставки муки от США для мирных жителей Газы после того, как крайне правый министр финансов Бецалель Смотрич заблокировал ее поставку более чем на месяц", - пишет Times of Israel. Согласно новой договоренности, партию муки, которой можно кормить 1,5 миллиона жителей Газы в течение пяти месяцев, направит в анклав Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН, а не БАПОР, заявил американский чиновник изданию. По его словам, после заключения новой договоренности поставка может быть произведена немедленно. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября достигло 29 313, пострадали 69,3 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240223/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240217/gaza-1928001119.html

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Дарья Буймова

в мире, израиль, сша, россия, владимир путин, оон, хамас, бапор