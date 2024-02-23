https://ria.ru/20240223/indiya-1929148596.html

Индия призвала своих граждан держаться подальше от украинского конфликта

Индия призвала своих граждан держаться подальше от украинского конфликта - РИА Новости, 23.02.2024

Индия призвала своих граждан держаться подальше от украинского конфликта

МИД Индии призывает граждан страны "держаться подальше" от украинского конфликта, сообщил официальный представитель ведомства Рандхир Джайсвал. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T14:09

2024-02-23T14:09

2024-02-23T14:09

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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 фев – РИА Новости. МИД Индии призывает граждан страны "держаться подальше" от украинского конфликта, сообщил официальный представитель ведомства Рандхир Джайсвал. "Мы призываем всех граждан Индии проявлять должную осторожность и держаться подальше от этого конфликта", - говорится в опубликованном на сайте МИД Индии заявлении. Джайсвал также отметил, что Индия обсуждала с российскими властями вопрос досрочного увольнения нескольких граждан Индии, которые записались на вспомогательную работу в российской армии. "Нам известно, что несколько граждан Индии записались на вспомогательную работу в российской армии. Посольство Индии регулярно обсуждало этот вопрос с соответствующими российскими властями для их досрочного увольнения", - заявил он.

https://ria.ru/20230908/g7-1894937974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индия, украина