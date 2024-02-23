https://ria.ru/20240223/indiya-1929148596.html
Индия призвала своих граждан держаться подальше от украинского конфликта
Индия призвала своих граждан держаться подальше от украинского конфликта - РИА Новости, 23.02.2024
Индия призвала своих граждан держаться подальше от украинского конфликта
МИД Индии призывает граждан страны "держаться подальше" от украинского конфликта, сообщил официальный представитель ведомства Рандхир Джайсвал. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T14:09
2024-02-23T14:09
2024-02-23T14:09
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 фев – РИА Новости. МИД Индии призывает граждан страны "держаться подальше" от украинского конфликта, сообщил официальный представитель ведомства Рандхир Джайсвал. "Мы призываем всех граждан Индии проявлять должную осторожность и держаться подальше от этого конфликта", - говорится в опубликованном на сайте МИД Индии заявлении. Джайсвал также отметил, что Индия обсуждала с российскими властями вопрос досрочного увольнения нескольких граждан Индии, которые записались на вспомогательную работу в российской армии. "Нам известно, что несколько граждан Индии записались на вспомогательную работу в российской армии. Посольство Индии регулярно обсуждало этот вопрос с соответствующими российскими властями для их досрочного увольнения", - заявил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, украина
Индия призвала своих граждан держаться подальше от украинского конфликта
МИД Индии призвал граждан не участвовать в украинском конфликте
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 фев – РИА Новости. МИД Индии призывает граждан страны "держаться подальше" от украинского конфликта, сообщил официальный представитель ведомства Рандхир Джайсвал.
"Мы призываем всех граждан Индии проявлять должную осторожность и держаться подальше от этого конфликта", - говорится в опубликованном на сайте МИД Индии заявлении.
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Джайсвал также отметил, что Индия обсуждала с российскими властями вопрос досрочного увольнения нескольких граждан Индии, которые записались на вспомогательную работу в российской армии.
"Нам известно, что несколько граждан Индии записались на вспомогательную работу в российской армии. Посольство Индии регулярно обсуждало этот вопрос с соответствующими российскими властями для их досрочного увольнения", - заявил он.
Премьер Индии прокомментировал конфликт на Украине