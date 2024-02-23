https://ria.ru/20240223/gunko-1929218899.html
Люксембург считает чествование Гунько в парламенте Канады ошибкой
Люксембург считает чествование Гунько в парламенте Канады ошибкой - РИА Новости, 23.02.2024
Люксембург считает чествование Гунько в парламенте Канады ошибкой
Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель назвал ошибкой чествование бывшего эсэсовца Ярослава Гунько в канадском парламенте. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T22:43
2024-02-23T22:43
2024-02-23T22:43
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ООН, 23 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель назвал ошибкой чествование бывшего эсэсовца Ярослава Гунько в канадском парламенте. В пятницу в Генассамблее ООН проходило заседание по украинской тематике. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что сегодня пришлось услышать много вранья от западных покровителей Киева. За этим, по его словам, прослеживается стремление не просто исказить факты, но и вообще переписать историю. Между тем, как подчеркнул Небензя, правдивая, неискаженная версия истории для западных стран неудобна – "ведь придется признать свою ответственность за провоцирование и развязывание украинского кризиса, за многолетнюю подготовку Украины к войне с Россией "под ширмой" минских договоренностей, за взращивание на Украине ростков национализма и неонацизма, которые после 2013 года расцвели там буйным цветом". После участия в заседании Генассамблеи Беттель вышел из зала и обратился к прессе. Он назвал "сказочкой" рассуждения Небензи о борьбе РФ с неонацистским режимом в Киеве. После этого журналист попросил главу МИД Люксембурга прокомментировать историю с чествованием эсэсовца Гунько в парламенте Канады, в котором принимал участие и Владимир Зеленский. "Ошибка в канадском парламенте была признана также канадцами. Для меня вопрос закрыт. Они не знали (по крайней мере, они так говорят) всю историю этого человека, была допущена ошибка, но это не должно рассматриваться, как то, что мы все теперь нацисты", - сказал Беттель. "Не стоит из-за того, что была допущена ошибка, считать, что все украинцы нацисты. Было бы ошибкой считать, что все немцы были нацистами. Были ошибки. Но считать всех украинцев нацистами и заявлять, что нужно защищать Россию и украинцев от нацизма – это переписывание истории", - добавил он. Корреспондент заметил, что Россия никогда не заявляла, что все украинцы нацисты. В ответ глава МИД лишь указал, что не может принять заявление Небензи о необходимости защиты Украины от нацистского режима. По его мнению, "нацистов в Киеве больше нет". В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку (Гунько), которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке. В феврале Канада отвергла запрос России на экстрадицию украинского пособника нацистов.
https://ria.ru/20240222/natsisty-1928862457.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, ксавье беттель, генеральная ассамблея оон, василий небензя, владимир зеленский, украина, оон, киев
В мире, Россия, Ксавье Беттель, Генеральная Ассамблея ООН, Василий Небензя, Владимир Зеленский, Украина, ООН, Киев
Люксембург считает чествование Гунько в парламенте Канады ошибкой
МИД Люксембурга назвал ошибкой чествование в парламенте Канады эсэсовца Гунько
ООН, 23 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель назвал ошибкой чествование бывшего эсэсовца Ярослава Гунько в канадском парламенте.
В пятницу в Генассамблее ООН
проходило заседание по украинской тематике. Постпред РФ
при ООН Василий Небензя
заявил, что сегодня пришлось услышать много вранья от западных покровителей Киева
. За этим, по его словам, прослеживается стремление не просто исказить факты, но и вообще переписать историю. Между тем, как подчеркнул Небензя, правдивая, неискаженная версия истории для западных стран неудобна – "ведь придется признать свою ответственность за провоцирование и развязывание украинского кризиса, за многолетнюю подготовку Украины
к войне с Россией "под ширмой" минских договоренностей, за взращивание на Украине ростков национализма и неонацизма, которые после 2013 года расцвели там буйным цветом".
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После участия в заседании Генассамблеи Беттель вышел из зала и обратился к прессе. Он назвал "сказочкой" рассуждения Небензи о борьбе РФ с неонацистским режимом в Киеве.
После этого журналист попросил главу МИД Люксембурга прокомментировать историю с чествованием эсэсовца Гунько в парламенте Канады
, в котором принимал участие и Владимир Зеленский
.
"Ошибка в канадском парламенте была признана также канадцами. Для меня вопрос закрыт. Они не знали (по крайней мере, они так говорят) всю историю этого человека, была допущена ошибка, но это не должно рассматриваться, как то, что мы все теперь нацисты", - сказал Беттель.
"Не стоит из-за того, что была допущена ошибка, считать, что все украинцы нацисты. Было бы ошибкой считать, что все немцы были нацистами. Были ошибки. Но считать всех украинцев нацистами и заявлять, что нужно защищать Россию и украинцев от нацизма – это переписывание истории", - добавил он.
Корреспондент заметил, что Россия никогда не заявляла, что все украинцы нацисты.
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В ответ глава МИД лишь указал, что не может принять заявление Небензи о необходимости защиты Украины от нацистского режима. По его мнению, "нацистов в Киеве больше нет".
В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку
(Гунько), которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо
позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке.
В феврале Канада отвергла запрос России на экстрадицию украинского пособника нацистов.
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