https://ria.ru/20240223/gorlovka-1929109633.html
При обстреле ВСУ Горловки ранены несколько мирных жителей
При обстреле ВСУ Горловки ранены несколько мирных жителей - РИА Новости, 23.02.2024
При обстреле ВСУ Горловки ранены несколько мирных жителей
При ракетном обстреле Горловки получили ранения мирные жители, сообщил мэр города Иван Приходько в телеграм-канале. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T08:45
2024-02-23T08:45
2024-02-23T10:27
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
происшествия
иван приходько
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929121982_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_bec161f064dae3209af1a5bc50517cf6.jpg
ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. При ракетном обстреле Горловки получили ранения мирные жители, сообщил мэр города Иван Приходько в телеграм-канале. "В результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны вооруженных формирований Украины ранения различной степени тяжести получили мирные граждане", — написал он.Как уточнили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), пострадали три человека: женщины 1954 и 1980 годов рождения, а также мужчина 1966 года рождения.Утром сообщалось, что украинские войска в 7:30 мск выпустили десять ракет из РСЗО по Центрально-Городскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе его население насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240222/uzhas-1928906513.html
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929121982_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_da80b7071764a99098d084889e6d1286.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, происшествия, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Иван Приходько
При обстреле ВСУ Горловки ранены несколько мирных жителей
Мэр Приходько сообщил о ранении мирных жителей при обстреле Горловки