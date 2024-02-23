https://ria.ru/20240223/gorlovka-1929109633.html

При обстреле ВСУ Горловки ранены несколько мирных жителей

При обстреле ВСУ Горловки ранены несколько мирных жителей - РИА Новости, 23.02.2024

При обстреле ВСУ Горловки ранены несколько мирных жителей

При ракетном обстреле Горловки получили ранения мирные жители, сообщил мэр города Иван Приходько в телеграм-канале. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T08:45

2024-02-23T08:45

2024-02-23T10:27

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

происшествия

иван приходько

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ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. При ракетном обстреле Горловки получили ранения мирные жители, сообщил мэр города Иван Приходько в телеграм-канале. "В результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны вооруженных формирований Украины ранения различной степени тяжести получили мирные граждане", — написал он.Как уточнили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), пострадали три человека: женщины 1954 и 1980 годов рождения, а также мужчина 1966 года рождения.Утром сообщалось, что украинские войска в 7:30 мск выпустили десять ракет из РСЗО по Центрально-Городскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе его население насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240222/uzhas-1928906513.html

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

горловка, донецкая народная республика, происшествия, иван приходько