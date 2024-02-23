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При обстреле ВСУ Горловки ранены несколько мирных жителей - РИА Новости, 23.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:45 23.02.2024 (обновлено: 10:27 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/gorlovka-1929109633.html
При обстреле ВСУ Горловки ранены несколько мирных жителей
При обстреле ВСУ Горловки ранены несколько мирных жителей - РИА Новости, 23.02.2024
При обстреле ВСУ Горловки ранены несколько мирных жителей
При ракетном обстреле Горловки получили ранения мирные жители, сообщил мэр города Иван Приходько в телеграм-канале. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T08:45
2024-02-23T10:27
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
происшествия
иван приходько
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ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. При ракетном обстреле Горловки получили ранения мирные жители, сообщил мэр города Иван Приходько в телеграм-канале. "В результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны вооруженных формирований Украины ранения различной степени тяжести получили мирные граждане", — написал он.Как уточнили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), пострадали три человека: женщины 1954 и 1980 годов рождения, а также мужчина 1966 года рождения.Утром сообщалось, что украинские войска в 7:30 мск выпустили десять ракет из РСЗО по Центрально-Городскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе его население насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240222/uzhas-1928906513.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, происшествия, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Иван Приходько
При обстреле ВСУ Горловки ранены несколько мирных жителей

Мэр Приходько сообщил о ранении мирных жителей при обстреле Горловки

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела Центрально-Городского района Горловки. 23 февраля 2024
Последствия обстрела Центрально-Городского района Горловки. 23 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела Центрально-Городского района Горловки. 23 февраля 2024
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ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. При ракетном обстреле Горловки получили ранения мирные жители, сообщил мэр города Иван Приходько в телеграм-канале.
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"В результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны вооруженных формирований Украины ранения различной степени тяжести получили мирные граждане", — написал он.
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"Ничего военного". Журналист из США пришел в ужас от тактики ВСУ
22 февраля, 10:31
Как уточнили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), пострадали три человека: женщины 1954 и 1980 годов рождения, а также мужчина 1966 года рождения.
Утром сообщалось, что украинские войска в 7:30 мск выпустили десять ракет из РСЗО по Центрально-Городскому району Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе его население насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияИван Приходько
 
 
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