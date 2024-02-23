https://ria.ru/20240223/google-1929197221.html
Маск заявил о "безумном расистском программировании" в Google
Маск заявил о "безумном расистском программировании" в Google - РИА Новости, 23.02.2024
Маск заявил о "безумном расистском программировании" в Google
Американский миллиардер Илон Маск заявил о "безумном расистском" программировании в американской компании Google из-за казуса с ее нейросетью Gemini. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T19:39
2024-02-23T19:39
2024-02-23T20:02
технологии
илон маск
google
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск заявил о "безумном расистском" программировании в американской компании Google из-за казуса с ее нейросетью Gemini. "Рад, что Google переусердствовала с ИИ-генерацией изображений, поскольку это сделало их безумное расистское, антицивилизационное программирование очевидным для всех", — написал он в соцсети X.Ранее газета Financial Times сообщила, что американская компания Google временно ограничила работу своей нейросети Gemini, которая в ответ на запросы пользователей сгенерировать исторических персонажей меняла их пол или расово-этническую принадлежность. Нейросеть неточно отображала расово-этническую принадлежность исторических фигур, в частности, меняя цвет кожи викингам или немецким солдатам времен Второй мировой войны. В самой компании Google заявили, что работают над решением проблемы и скоро выпустят улучшенную версию нейросети.
https://ria.ru/20240217/spetsialnosti-1927921032.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, илон маск, google
Технологии, Илон Маск, Google
Маск заявил о "безумном расистском программировании" в Google
Маск заявил о расистском программировании в Google из-за казуса с нейросетью