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Маск заявил о "безумном расистском программировании" в Google - РИА Новости, 23.02.2024
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19:39 23.02.2024 (обновлено: 20:02 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/google-1929197221.html
Маск заявил о "безумном расистском программировании" в Google
Маск заявил о "безумном расистском программировании" в Google - РИА Новости, 23.02.2024
Маск заявил о "безумном расистском программировании" в Google
Американский миллиардер Илон Маск заявил о "безумном расистском" программировании в американской компании Google из-за казуса с ее нейросетью Gemini. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T19:39
2024-02-23T20:02
технологии
илон маск
google
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск заявил о "безумном расистском" программировании в американской компании Google из-за казуса с ее нейросетью Gemini. "Рад, что Google переусердствовала с ИИ-генерацией изображений, поскольку это сделало их безумное расистское, антицивилизационное программирование очевидным для всех", — написал он в соцсети X.Ранее газета Financial Times сообщила, что американская компания Google временно ограничила работу своей нейросети Gemini, которая в ответ на запросы пользователей сгенерировать исторических персонажей меняла их пол или расово-этническую принадлежность. Нейросеть неточно отображала расово-этническую принадлежность исторических фигур, в частности, меняя цвет кожи викингам или немецким солдатам времен Второй мировой войны. В самой компании Google заявили, что работают над решением проблемы и скоро выпустят улучшенную версию нейросети.
https://ria.ru/20240217/spetsialnosti-1927921032.html
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технологии, илон маск, google
Технологии, Илон Маск, Google
Маск заявил о "безумном расистском программировании" в Google

Маск заявил о расистском программировании в Google из-за казуса с нейросетью

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск заявил о "безумном расистском" программировании в американской компании Google из-за казуса с ее нейросетью Gemini.
«
"Рад, что Google переусердствовала с ИИ-генерацией изображений, поскольку это сделало их безумное расистское, антицивилизационное программирование очевидным для всех", — написал он в соцсети X.
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
В России начали появляться новые профессии из-за развития нейросетей
17 февраля, 09:45
Ранее газета Financial Times сообщила, что американская компания Google временно ограничила работу своей нейросети Gemini, которая в ответ на запросы пользователей сгенерировать исторических персонажей меняла их пол или расово-этническую принадлежность. Нейросеть неточно отображала расово-этническую принадлежность исторических фигур, в частности, меняя цвет кожи викингам или немецким солдатам времен Второй мировой войны.
В самой компании Google заявили, что работают над решением проблемы и скоро выпустят улучшенную версию нейросети.
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ИИ "Жириновский" описал картину с лидерами Запада после интервью Путина
8 февраля, 18:44
 
ТехнологииИлон МаскGoogle
 
 
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