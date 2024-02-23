https://ria.ru/20240223/google-1929197221.html

Маск заявил о "безумном расистском программировании" в Google

Маск заявил о "безумном расистском программировании" в Google - РИА Новости, 23.02.2024

Маск заявил о "безумном расистском программировании" в Google

Американский миллиардер Илон Маск заявил о "безумном расистском" программировании в американской компании Google из-за казуса с ее нейросетью Gemini. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T19:39

2024-02-23T19:39

2024-02-23T20:02

технологии

илон маск

google

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск заявил о "безумном расистском" программировании в американской компании Google из-за казуса с ее нейросетью Gemini. "Рад, что Google переусердствовала с ИИ-генерацией изображений, поскольку это сделало их безумное расистское, антицивилизационное программирование очевидным для всех", — написал он в соцсети X.Ранее газета Financial Times сообщила, что американская компания Google временно ограничила работу своей нейросети Gemini, которая в ответ на запросы пользователей сгенерировать исторических персонажей меняла их пол или расово-этническую принадлежность. Нейросеть неточно отображала расово-этническую принадлежность исторических фигур, в частности, меняя цвет кожи викингам или немецким солдатам времен Второй мировой войны. В самой компании Google заявили, что работают над решением проблемы и скоро выпустят улучшенную версию нейросети.

https://ria.ru/20240217/spetsialnosti-1927921032.html

https://ria.ru/20240208/kartina-1926246464.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, илон маск, google