https://ria.ru/20240223/generaly-1929164372.html

В бундесвере сопротивляются планам сокращения генералов, пишут СМИ

В бундесвере сопротивляются планам сокращения генералов, пишут СМИ - РИА Новости, 23.02.2024

В бундесвере сопротивляются планам сокращения генералов, пишут СМИ

Министр обороны Германии Борис Писториус столкнулся с сопротивлением в отношении его планов сократить количество генеральных инспекторов в бундесвере, что... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T15:52

2024-02-23T15:52

2024-02-23T15:52

в мире

германия

борис писториус

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БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус столкнулся с сопротивлением в отношении его планов сократить количество генеральных инспекторов в бундесвере, что является частью планируемой реформы по модернизации военных структур, сообщает издание Bild. "Борис Писториус хочет сделать бундесвер пригодным для войны. Для этого министр обороны хочет провести реструктуризацию войск. Цель: более компактные и боеспособные структуры", - пишет издание. Поскольку при таком сценарии потеряли бы работу ряд высокопоставленных генералов, у Писториуса якобы возникли сложности в коммуникации с самыми высокопоставленными представителями бундесвера, как утверждает Bild. Так, в середине февраля состоялось заседание высшего военного совета страны, на котором присутствовали все шесть генеральных инспекторов бундесвера, и своё несогласие с планами министерства высказал инспектор и главный врач штаба бундесвера Ульрих Баумгертнер, чью должность могут сократить в ходе модернизации армии. Также должна быть упразднена позиция инспектора по делам логистики. По планам Писториуса, управлять всеми процессами армии должны будут впредь четыре инспектора по целевым направлениям земля, воздух, море и киберпространство. Военно-санитарное управление и отдел по управлению логистикой армии будут слиты воедино, а руководить ими поставят командира ниже ранга инспектора. Также Писториус намерен реструктурировать два командных центра в Берлине, отвечающих за солдат в международных миссиях и тех, что выполняют свою службу в Германии. Так, министр обороны планирует отдать полномочия по управлению миссиями в стране и в зарубежье одному центру, что также может закончиться сокращением одного из управляющих командными центрами генералов с тремя звездами. По данным Bild, данный план вызвал опасения у генерального инспектора бундесвера Карстена Бройера, который является самым высокопоставленным военнослужащим с четырьмя звездами. По его оценке, это якобы может привести к появлению "слишком могущественного трехзвездного генерала". Официально о новой реформе Писториус намерен сообщить в начале апреля. До той поры, как отмечает издание, у министра есть лишь пять недель, чтобы достичь согласия с военными.

https://ria.ru/20240206/podderzhka-1925794144.html

https://ria.ru/20240201/ukraina-1924740635.html

https://ria.ru/20240220/sholts-1928533719.html

германия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, борис писториус