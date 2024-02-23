https://ria.ru/20240223/gaz-1929148034.html

Цены на газ в Европе опустились ниже 250 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе опустились ниже 250 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 23.02.2024

Цены на газ в Европе опустились ниже 250 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе днем в пятницу снижаются на 4%, опустившись ниже 250 долларов за тысячу кубометров впервые с середины 2021 года, следует из данных РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T14:06

2024-02-23T14:06

2024-02-23T14:06

экономика

европа

нидерланды

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе днем в пятницу снижаются на 4%, опустившись ниже 250 долларов за тысячу кубометров впервые с середины 2021 года, следует из данных лондонской биржи ICE. Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск на уровне 257,5 доллара (–1%). А по состоянию на 13.03 мск их стоимость опускалась до 249,9 доллара (-3,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 260 долларов за тысячу кубометров. Цены опускались ниже 250 долларов в апреле–мае 2021 года. Однако в отдельные дни лета того же года могли в моменте возвращаться до такого уровня. Период высоких цен на газ на европейской бирже продолжался в 2021–2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров цены достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению. Средние котировки по итогам прошлого года составили около 460 долларов за тысячу кубометров, по итогам января текущего года – почти 340 долларов.

https://ria.ru/20240221/gretsiya-1928617905.html

https://ria.ru/20240220/gazoprovod-1928510997.html

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нидерланды

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, европа, нидерланды