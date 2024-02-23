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Польскому фермеру предъявили обвинения из-за пророссийского плаката - РИА Новости, 23.02.2024
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19:47 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/fermer-1929198326.html
Польскому фермеру предъявили обвинения из-за пророссийского плаката
Польскому фермеру предъявили обвинения из-за пророссийского плаката - РИА Новости, 23.02.2024
Польскому фермеру предъявили обвинения из-за пророссийского плаката
Польскому фермеру, разместившему пророссийский плакат на своем тракторе, предъявили обвинения, сообщила журналистам пресс-секретарь Окружной прокуратуры Гливиц... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T19:47
2024-02-23T19:47
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ВАРШАВА, 23 фев - РИА Новости. Польскому фермеру, разместившему пророссийский плакат на своем тракторе, предъявили обвинения, сообщила журналистам пресс-секретарь Окружной прокуратуры Гливиц Иоанна Сморчевская. Ранее сообщалось, что протестующие польские фермеры использовали не только антиукраинские и антибрюссельские, но и пророссийские транспаранты. На опубликованном одной из радиостанций фото видно, что на один из тракторов, участвующих в протесте, прикреплен баннер с призывом к президенту РФ Владимиру Путину навести "порядок с Украиной и Брюсселем и нашими правящими", а также флаг СССР. "Петру Г. предъявлены обвинения в публичном призыве к началу агрессивной войны против Польши", - рассказала Сморчевская, добавив, что фермера также обвиняют в поддержке действий России на Украине и пропаганде "тоталитарной идеологии, призывающей к применению насилия с целью влияния на политическую или социальную жизнь", а также демонстрации "флага, являющегося символом коммунистического движения". Пропаганда коммунизма в Польше считается уголовным преступлением. Представитель прокуратуры уточнила, что фермер отказался давать объяснения своим действиям. Прокуратура применила к нему не связанные с лишением свободы меры пресечения - надзор полиции и имущественное поручительство. Сморчевская уточнила, что обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20240223/polsha-1929118698.html
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В мире, Россия, Украина, Брюссель, Владимир Путин
Польскому фермеру предъявили обвинения из-за пророссийского плаката

Польскому фермеру предъявили обвинения из-за пророссийского плаката на тракторе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПротесты фермеров в Варшаве
Протесты фермеров в Варшаве - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Протесты фермеров в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 23 фев - РИА Новости. Польскому фермеру, разместившему пророссийский плакат на своем тракторе, предъявили обвинения, сообщила журналистам пресс-секретарь Окружной прокуратуры Гливиц Иоанна Сморчевская.
Ранее сообщалось, что протестующие польские фермеры использовали не только антиукраинские и антибрюссельские, но и пророссийские транспаранты. На опубликованном одной из радиостанций фото видно, что на один из тракторов, участвующих в протесте, прикреплен баннер с призывом к президенту РФ Владимиру Путину навести "порядок с Украиной и Брюсселем и нашими правящими", а также флаг СССР.
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"Петру Г. предъявлены обвинения в публичном призыве к началу агрессивной войны против Польши", - рассказала Сморчевская, добавив, что фермера также обвиняют в поддержке действий России на Украине и пропаганде "тоталитарной идеологии, призывающей к применению насилия с целью влияния на политическую или социальную жизнь", а также демонстрации "флага, являющегося символом коммунистического движения". Пропаганда коммунизма в Польше считается уголовным преступлением.
Представитель прокуратуры уточнила, что фермер отказался давать объяснения своим действиям. Прокуратура применила к нему не связанные с лишением свободы меры пресечения - надзор полиции и имущественное поручительство.
Сморчевская уточнила, что обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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