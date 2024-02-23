https://ria.ru/20240223/fermer-1929198326.html

Польскому фермеру предъявили обвинения из-за пророссийского плаката

Польскому фермеру предъявили обвинения из-за пророссийского плаката - РИА Новости, 23.02.2024

Польскому фермеру предъявили обвинения из-за пророссийского плаката

Польскому фермеру, разместившему пророссийский плакат на своем тракторе, предъявили обвинения, сообщила журналистам пресс-секретарь Окружной прокуратуры Гливиц... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T19:47

2024-02-23T19:47

2024-02-23T19:47

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ВАРШАВА, 23 фев - РИА Новости. Польскому фермеру, разместившему пророссийский плакат на своем тракторе, предъявили обвинения, сообщила журналистам пресс-секретарь Окружной прокуратуры Гливиц Иоанна Сморчевская. Ранее сообщалось, что протестующие польские фермеры использовали не только антиукраинские и антибрюссельские, но и пророссийские транспаранты. На опубликованном одной из радиостанций фото видно, что на один из тракторов, участвующих в протесте, прикреплен баннер с призывом к президенту РФ Владимиру Путину навести "порядок с Украиной и Брюсселем и нашими правящими", а также флаг СССР. "Петру Г. предъявлены обвинения в публичном призыве к началу агрессивной войны против Польши", - рассказала Сморчевская, добавив, что фермера также обвиняют в поддержке действий России на Украине и пропаганде "тоталитарной идеологии, призывающей к применению насилия с целью влияния на политическую или социальную жизнь", а также демонстрации "флага, являющегося символом коммунистического движения". Пропаганда коммунизма в Польше считается уголовным преступлением. Представитель прокуратуры уточнила, что фермер отказался давать объяснения своим действиям. Прокуратура применила к нему не связанные с лишением свободы меры пресечения - надзор полиции и имущественное поручительство. Сморчевская уточнила, что обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20240223/polsha-1929118698.html

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928936526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, брюссель, владимир путин