Польскому фермеру предъявили обвинения из-за пророссийского плаката
Польскому фермеру предъявили обвинения из-за пророссийского плаката на тракторе
Протесты фермеров в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 23 фев - РИА Новости. Польскому фермеру, разместившему пророссийский плакат на своем тракторе, предъявили обвинения, сообщила журналистам пресс-секретарь Окружной прокуратуры Гливиц Иоанна Сморчевская.
Ранее сообщалось, что протестующие польские фермеры использовали не только антиукраинские и антибрюссельские, но и пророссийские транспаранты. На опубликованном одной из радиостанций фото видно, что на один из тракторов, участвующих в протесте, прикреплен баннер с призывом к президенту РФ Владимиру Путину навести "порядок с Украиной и Брюсселем и нашими правящими", а также флаг СССР.
"Петру Г. предъявлены обвинения в публичном призыве к началу агрессивной войны против Польши", - рассказала Сморчевская, добавив, что фермера также обвиняют в поддержке действий России на Украине и пропаганде "тоталитарной идеологии, призывающей к применению насилия с целью влияния на политическую или социальную жизнь", а также демонстрации "флага, являющегося символом коммунистического движения". Пропаганда коммунизма в Польше считается уголовным преступлением.
Представитель прокуратуры уточнила, что фермер отказался давать объяснения своим действиям. Прокуратура применила к нему не связанные с лишением свободы меры пресечения - надзор полиции и имущественное поручительство.
Сморчевская уточнила, что обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.