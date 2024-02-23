https://ria.ru/20240223/ermitazh-1929127289.html
Эрмитаж будет реставрировать вещи экс-султана Омана в лаборатории
Эрмитаж будет реставрировать вещи экс-султана Омана в лаборатории - РИА Новости, 23.02.2024
Эрмитаж будет реставрировать вещи экс-султана Омана в лаборатории
Специалисты из Государственного Эрмитажа помогут отреставрировать вещи покойного султана Омана Кабуса бен Саида в созданной ими в его дворце постоянной... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T11:14
2024-02-23T11:14
2024-02-23T11:14
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МАСКАТ, 23 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Специалисты из Государственного Эрмитажа помогут отреставрировать вещи покойного султана Омана Кабуса бен Саида в созданной ими в его дворце постоянной лаборатории, сообщил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Национального музея страны Джамаль бен Хасан аль-Мусави. "Российские специалисты, особенно из Эрмитажа, участвуют в реставрационных работах исторических предметов из Омана... Также Государственный Эрмитаж предоставляет услуги по созданию постоянной лаборатории для реставрации принадлежавших султану предметов: графики, живописи, холстов и мебели. Это будет уникальная лаборатория во дворце покойного султана. Специалисты из Эрмитажа уже приезжали, сделали первую оценку, и работа продолжится в этом году", - отметил аль-Мусави. По его словам, в прошлом году уже была проведена реставрация ряда предметов, которые принадлежали покойному султану Кабусу бен Саиду. "Эти предметы будут выставлены в его бывшем дворце - усадьбе Бейт Грейзе, когда она официально откроется для публики в конце этого года", - добавил генсек.
https://ria.ru/20240223/oman-1929110275.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кабус бен саид, государственный эрмитаж, оман
Культура, Новости культуры, Кабус бен Саид, Государственный Эрмитаж, Оман
Эрмитаж будет реставрировать вещи экс-султана Омана в лаборатории
Специалисты Эрмитажа помогут реставрировать вещи экс-султана Омана в лаборатории
МАСКАТ, 23 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Специалисты из Государственного Эрмитажа помогут отреставрировать вещи покойного султана Омана Кабуса бен Саида в созданной ими в его дворце постоянной лаборатории, сообщил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Национального музея страны Джамаль бен Хасан аль-Мусави.
"Российские специалисты, особенно из Эрмитажа, участвуют в реставрационных работах исторических предметов из Омана... Также Государственный Эрмитаж предоставляет услуги по созданию постоянной лаборатории для реставрации принадлежавших султану предметов: графики, живописи, холстов и мебели. Это будет уникальная лаборатория во дворце покойного султана. Специалисты из Эрмитажа уже приезжали, сделали первую оценку, и работа продолжится в этом году", - отметил аль-Мусави.
По его словам, в прошлом году уже была проведена реставрация ряда предметов, которые принадлежали покойному султану Кабусу бен Саиду. "Эти предметы будут выставлены в его бывшем дворце - усадьбе Бейт Грейзе, когда она официально откроется для публики в конце этого года", - добавил генсек.
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