https://ria.ru/20240223/doski-1929124392.html

В Москве установят шесть мемориальных досок в честь Героев Советского Союза

В Москве установят шесть мемориальных досок в честь Героев Советского Союза - РИА Новости, 23.02.2024

В Москве установят шесть мемориальных досок в честь Героев Советского Союза

Шесть новых мемориальных досок в честь Героев Советского Союза установят в Москве в 2024 году, также в этом году начнется восстановление 16 монументов,... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T10:49

2024-02-23T10:49

2024-02-23T10:49

москва

общество

алексей емельянов (политик)

мосгорнаследие

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Шесть новых мемориальных досок в честь Героев Советского Союза установят в Москве в 2024 году, также в этом году начнется восстановление 16 монументов, посвященных подвигу героев Отечества, сообщил РИА Новости руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. По его словам, увековечивание памяти героев Отечества является важным направлением работы Мосгорнаследия. "В этом году в столице также появится шесть новых мемориальных досок, посвященных Героям Советского Союза, начнутся работы по восстановлению 16 монументов, посвященных подвигу героев Отечества, а также продолжатся плановые работы по сохранению 94 художественных надгробий героев СССР", – рассказал Емельянов. В пресс-службе Мосгорнаследия сообщили, что до конца февраля на Фрунзенской набережной установят мемориальную табличку, чтобы почтить память гвардии лейтенанта Владимира Алхимова. Уточняется, что в ближайшее время на Тверской улице появится доска, посвященная советскому офицеру-артиллеристу, полковнику Алексею Волошину. Также на Мосфильмовской улице увековечат память о генерале-полковнике авиации Александре Медведеве. В пресс-службе добавили, что памятная доска подполковнику Ивану Палилову появится на Сиреневом бульваре, ефрейтору Николаю Сечкину - на 1-й Курьяновской улице, а гвардии лейтенанту Татьяне Сумароковой - на улице Миклухо-Маклая. "Это продолжение плановой работы по увековечиванию памяти героев совместно с межрегиональной общественной организацией "Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области", - уточнили в ведомстве. В Мосгорнаследии сообщили, что в 2024 году начнутся работы по ремонту 16 новых объектов и продолжатся по 24 начатым в прошлом году. "Среди них памятники "Солдату Отечества" на улице Лескова и "Защитникам московского неба – зенитчикам и прожектористам 329-го зенитного артиллерийского полка ПВО" на Чонгарском бульваре, обелиск "Участникам Великой Отечественной войны" на улице Ибрагимова, "Мемориальный крест, посвященный жителям деревень Деревлево, Коньково, Беляево, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годах" и другие знаковые объекты", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве добавили, что в Москве продолжаются плановые работы по сохранению 94 художественных надгробий Героям советского Союза на территориях Кунцевского, Новодевичьего, Введенского и Калитниковского кладбищ. "Еще по девяти надгробиям на территории Преображенского кладбища в этом году начнутся проектные работы", - пояснили в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что в 2024 году в поселении Сосенское Новомосковского административного округа столицы также появилась новая улица в честь одного из самых успешных разведчиков, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, полковника Геворка Вартаняна. В этом году отмечается 100-летие со дня его рождения. В пресс-службе рассказали, что в 2023 году на улицах столицы появилось семь мемориальных досок, посвящённых Героям Советского Союза. "Память о подвиге защитников Отечества сохраняется и в топонимике Москвы. Сейчас в столице более 150 улиц названы в честь героев Российской Федерации и Советского Союза", - пояснили в ведомстве. Уточняется, что в прошлом году в районе Хорошево-Мневники на Северо-Западе Москвы появилась площадь Маршала Устинова, названная в честь военачальника и государственного деятеля, маршала, Героя Советского Союза, министра обороны СССР Дмитрия Устинова. В районе Покровское-Стрешнево в честь летчика-испытателя, комбрига, Героя Советского Союза Валерия Чкалова назвали Чкаловский бульвар.

https://ria.ru/20231027/doska-1905686307.html

https://realty.ria.ru/20240126/apteka-1923627717.html

https://ria.ru/20230417/moskva-1865731289.html

https://ria.ru/20240222/flagi-1929007630.html

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Влада Копылова

москва, общество, алексей емельянов (политик), мосгорнаследие