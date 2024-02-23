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Канада ввела санкции против ДОСААФ России - РИА Новости, 23.02.2024
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19:56 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/dosaaf-1929199432.html
Канада ввела санкции против ДОСААФ России
Канада ввела санкции против ДОСААФ России - РИА Новости, 23.02.2024
Канада ввела санкции против ДОСААФ России
Канада ввела санкции против Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ), следует из документа, опубликованного на сайте канадского... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T19:56
2024-02-23T19:56
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Канада ввела санкции против Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ), следует из документа, опубликованного на сайте канадского правительства. ДОСААФ России теперь значится в санкционных списках Канады.
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канада, россия, досааф, в мире
Канада, Россия, ДОСААФ, В мире
Канада ввела санкции против ДОСААФ России

ДОСААФ России попало под канадские санкции

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкДОСААФ
ДОСААФ - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Канада ввела санкции против Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ), следует из документа, опубликованного на сайте канадского правительства.
ДОСААФ России теперь значится в санкционных списках Канады.
Работа предприятия Концерна воздушно-космической обороны Алмаз-Антей - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Канада ввела санкции против концерна "Алмаз-Антей"
Вчера, 19:22
 
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