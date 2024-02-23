https://ria.ru/20240223/dosaaf-1929199432.html

Канада ввела санкции против ДОСААФ России

Канада ввела санкции против ДОСААФ России - РИА Новости, 23.02.2024

Канада ввела санкции против ДОСААФ России

Канада ввела санкции против Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ), следует из документа, опубликованного на сайте канадского... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T19:56

2024-02-23T19:56

2024-02-23T19:56

канада

россия

досааф

в мире

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Канада ввела санкции против Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ), следует из документа, опубликованного на сайте канадского правительства. ДОСААФ России теперь значится в санкционных списках Канады.

https://ria.ru/20240223/almaz-antey-1929195724.html

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россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

канада, россия, досааф, в мире