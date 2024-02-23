https://ria.ru/20240223/dosaaf-1929199432.html
Канада ввела санкции против ДОСААФ России
Канада ввела санкции против ДОСААФ России - РИА Новости, 23.02.2024
Канада ввела санкции против ДОСААФ России
Канада ввела санкции против Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ), следует из документа, опубликованного на сайте канадского... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T19:56
2024-02-23T19:56
2024-02-23T19:56
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Канада ввела санкции против Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ), следует из документа, опубликованного на сайте канадского правительства. ДОСААФ России теперь значится в санкционных списках Канады.
https://ria.ru/20240223/almaz-antey-1929195724.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канада, россия, досааф, в мире
Канада, Россия, ДОСААФ, В мире
Канада ввела санкции против ДОСААФ России
ДОСААФ России попало под канадские санкции