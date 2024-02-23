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В Ростовской области полицейские спасли провалившуюся под лед девочку - РИА Новости, 23.02.2024
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13:46 23.02.2024 (обновлено: 14:22 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/devochka-1929145782.html
В Ростовской области полицейские спасли провалившуюся под лед девочку
В Ростовской области полицейские спасли провалившуюся под лед девочку - РИА Новости, 23.02.2024
В Ростовской области полицейские спасли провалившуюся под лед девочку
В Ростовской области сотрудники полиции и неравнодушный житель вытащили из-подо льда двенадцатилетнюю девочку, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T13:46
2024-02-23T14:22
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев — РИА Новости. В Ростовской области сотрудники полиции и неравнодушный житель вытащили из-подо льда двенадцатилетнюю девочку, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.В ведомстве уточнили, что в полицию обратился житель хутора Гусев. Он сообщил, что в пруду тонет ребенок. Прибывший на место отряд увидел мужчину, который пытался достать девочку из воды при помощи лестницы.Полицейские соорудили трос из веревок, распределились по непрочному льду и бросили канат мужчине, но длины шнура не хватило."Тогда сотрудники полиции, проломив лед у берега, вошли в воду и докинули трос до полыньи. Местный житель привязал канат к лестнице, после чего правоохранители вытянули его и пострадавшую на сушу", — заключили в пресс-службе.Спасенную двенадцатилетнюю девочку доставили в больницу с признаками переохлаждения. Сейчас жизни и здоровью ребенка и мужчины, вызвавшего полицейских, ничего не угрожает.
https://ria.ru/20240207/zhenschina-1925934487.html
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происшествия, ростовская область
Хорошие новости, Происшествия, Ростовская область
В Ростовской области полицейские спасли провалившуюся под лед девочку

В Ростовской области полицейские спасли провалившуюся под лед 12-летнюю девочку

© ГУ МВД России по Ростовской областиОперация по спасению провалившейся под лёд девочки сотрудниками полиции и жителем хутора Гусев в Ростовской области
Операция по спасению провалившейся под лёд девочки сотрудниками полиции и жителем хутора Гусев в Ростовской области
© ГУ МВД России по Ростовской области
Операция по спасению провалившейся под лёд девочки сотрудниками полиции и жителем хутора Гусев в Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев — РИА Новости. В Ростовской области сотрудники полиции и неравнодушный житель вытащили из-подо льда двенадцатилетнюю девочку, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
В ведомстве уточнили, что в полицию обратился житель хутора Гусев. Он сообщил, что в пруду тонет ребенок. Прибывший на место отряд увидел мужчину, который пытался достать девочку из воды при помощи лестницы.
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Полицейские соорудили трос из веревок, распределились по непрочному льду и бросили канат мужчине, но длины шнура не хватило.
«
"Тогда сотрудники полиции, проломив лед у берега, вошли в воду и докинули трос до полыньи. Местный житель привязал канат к лестнице, после чего правоохранители вытянули его и пострадавшую на сушу", — заключили в пресс-службе.
Спасенную двенадцатилетнюю девочку доставили в больницу с признаками переохлаждения. Сейчас жизни и здоровью ребенка и мужчины, вызвавшего полицейских, ничего не угрожает.
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