https://ria.ru/20240223/devochka-1929145782.html

В Ростовской области полицейские спасли провалившуюся под лед девочку

В Ростовской области полицейские спасли провалившуюся под лед девочку - РИА Новости, 23.02.2024

В Ростовской области полицейские спасли провалившуюся под лед девочку

В Ростовской области сотрудники полиции и неравнодушный житель вытащили из-подо льда двенадцатилетнюю девочку, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T13:46

2024-02-23T13:46

2024-02-23T14:22

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ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев — РИА Новости. В Ростовской области сотрудники полиции и неравнодушный житель вытащили из-подо льда двенадцатилетнюю девочку, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.В ведомстве уточнили, что в полицию обратился житель хутора Гусев. Он сообщил, что в пруду тонет ребенок. Прибывший на место отряд увидел мужчину, который пытался достать девочку из воды при помощи лестницы.Полицейские соорудили трос из веревок, распределились по непрочному льду и бросили канат мужчине, но длины шнура не хватило."Тогда сотрудники полиции, проломив лед у берега, вошли в воду и докинули трос до полыньи. Местный житель привязал канат к лестнице, после чего правоохранители вытянули его и пострадавшую на сушу", — заключили в пресс-службе.Спасенную двенадцатилетнюю девочку доставили в больницу с признаками переохлаждения. Сейчас жизни и здоровью ребенка и мужчины, вызвавшего полицейских, ничего не угрожает.

https://ria.ru/20240207/zhenschina-1925934487.html

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ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ростовская область