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В Смоленске два ребенка провалились под лед, одного удалось спасти - РИА Новости, 23.02.2024
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17:18 23.02.2024 (обновлено: 17:23 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/deti-1929177065.html
В Смоленске два ребенка провалились под лед, одного удалось спасти
В Смоленске два ребенка провалились под лед, одного удалось спасти - РИА Новости, 23.02.2024
В Смоленске два ребенка провалились под лед, одного удалось спасти
Два мальчика провалились под лед на реке Днепр в городе Смоленске, одного из них спасли прибывшие полицейские, поиски второго продолжаются, сообщили в СУСК по... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T17:18
2024-02-23T17:23
происшествия
смоленск
днепр (город)
смоленская область
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БЕЛГОРОД, 23 фев - РИА Новости. Два мальчика провалились под лед на реке Днепр в городе Смоленске, одного из них спасли прибывшие полицейские, поиски второго продолжаются, сообщили в СУСК по Смоленской области в телеграм-канале. "Предварительно установлено, что сегодня около 11.30 два мальчика в районе улицы Мало-Краснофлотской города Смоленска спустились к реке Днепр и провалились под лед. Один мальчик смог сообщить о произошедшем по единому номеру вызова служб экстренного реагирования и его спасли прибывшие сотрудники полиции, поиски второго продолжаются", - говорится в сообщении. Уточняется, что спасенный ребенок с переохлаждением находится в больнице, где ему оказывается необходимая помощь. В настоящее время идут поисковые работы, следователи и криминалисты работают на месте происшествия для выяснения всех обстоятельств случившегося. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство) по факту безвестного исчезновения малолетнего", - заявили в СУСК.
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смоленск
днепр (город)
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происшествия, смоленск, днепр (город), смоленская область
Происшествия, Смоленск, Днепр (город), Смоленская область
В Смоленске два ребенка провалились под лед, одного удалось спасти

Два ребенка провалились под лед на реке в Смоленске, одного спасли, второго ищут

© Фото : СУ СК России по Смоленской области/TelegramМесто происшествия , где два мальчика провалились под лед на реке Днепр в Смоленске. 23 февраля 2024
Место происшествия , где два мальчика провалились под лед на реке Днепр в Смоленске. 23 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© Фото : СУ СК России по Смоленской области/Telegram
Место происшествия , где два мальчика провалились под лед на реке Днепр в Смоленске. 23 февраля 2024
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БЕЛГОРОД, 23 фев - РИА Новости. Два мальчика провалились под лед на реке Днепр в городе Смоленске, одного из них спасли прибывшие полицейские, поиски второго продолжаются, сообщили в СУСК по Смоленской области в телеграм-канале.
"Предварительно установлено, что сегодня около 11.30 два мальчика в районе улицы Мало-Краснофлотской города Смоленска спустились к реке Днепр и провалились под лед. Один мальчик смог сообщить о произошедшем по единому номеру вызова служб экстренного реагирования и его спасли прибывшие сотрудники полиции, поиски второго продолжаются", - говорится в сообщении.
Уточняется, что спасенный ребенок с переохлаждением находится в больнице, где ему оказывается необходимая помощь. В настоящее время идут поисковые работы, следователи и криминалисты работают на месте происшествия для выяснения всех обстоятельств случившегося.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство) по факту безвестного исчезновения малолетнего", - заявили в СУСК.
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ПроисшествияСмоленскДнепр (город)Смоленская область
 
 
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