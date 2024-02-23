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В Смоленске два ребенка провалились под лед, одного удалось спасти

В Смоленске два ребенка провалились под лед, одного удалось спасти - РИА Новости, 23.02.2024

В Смоленске два ребенка провалились под лед, одного удалось спасти

Два мальчика провалились под лед на реке Днепр в городе Смоленске, одного из них спасли прибывшие полицейские, поиски второго продолжаются, сообщили в СУСК по... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T17:18

2024-02-23T17:18

2024-02-23T17:23

происшествия

смоленск

днепр (город)

смоленская область

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БЕЛГОРОД, 23 фев - РИА Новости. Два мальчика провалились под лед на реке Днепр в городе Смоленске, одного из них спасли прибывшие полицейские, поиски второго продолжаются, сообщили в СУСК по Смоленской области в телеграм-канале. "Предварительно установлено, что сегодня около 11.30 два мальчика в районе улицы Мало-Краснофлотской города Смоленска спустились к реке Днепр и провалились под лед. Один мальчик смог сообщить о произошедшем по единому номеру вызова служб экстренного реагирования и его спасли прибывшие сотрудники полиции, поиски второго продолжаются", - говорится в сообщении. Уточняется, что спасенный ребенок с переохлаждением находится в больнице, где ему оказывается необходимая помощь. В настоящее время идут поисковые работы, следователи и криминалисты работают на месте происшествия для выяснения всех обстоятельств случившегося. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство) по факту безвестного исчезновения малолетнего", - заявили в СУСК.

https://ria.ru/20240223/devochka-1929145782.html

смоленск

днепр (город)

смоленская область

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Наталья Макарова

происшествия, смоленск, днепр (город), смоленская область