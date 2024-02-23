В Смоленске два ребенка провалились под лед, одного удалось спасти
Два ребенка провалились под лед на реке в Смоленске, одного спасли, второго ищут
© Фото : СУ СК России по Смоленской области/TelegramМесто происшествия , где два мальчика провалились под лед на реке Днепр в Смоленске. 23 февраля 2024
Место происшествия , где два мальчика провалились под лед на реке Днепр в Смоленске. 23 февраля 2024
БЕЛГОРОД, 23 фев - РИА Новости. Два мальчика провалились под лед на реке Днепр в городе Смоленске, одного из них спасли прибывшие полицейские, поиски второго продолжаются, сообщили в СУСК по Смоленской области в телеграм-канале.
"Предварительно установлено, что сегодня около 11.30 два мальчика в районе улицы Мало-Краснофлотской города Смоленска спустились к реке Днепр и провалились под лед. Один мальчик смог сообщить о произошедшем по единому номеру вызова служб экстренного реагирования и его спасли прибывшие сотрудники полиции, поиски второго продолжаются", - говорится в сообщении.
Уточняется, что спасенный ребенок с переохлаждением находится в больнице, где ему оказывается необходимая помощь. В настоящее время идут поисковые работы, следователи и криминалисты работают на месте происшествия для выяснения всех обстоятельств случившегося.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство) по факту безвестного исчезновения малолетнего", - заявили в СУСК.