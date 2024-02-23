https://ria.ru/20240223/buterbrodeks-1929119709.html
"Индекс кофе с бутербродом" в первой половине февраля вырос на 1,8 пункта
"Индекс кофе с бутербродом" в первой половине февраля вырос на 1,8 пункта - РИА Новости, 23.02.2024
"Индекс кофе с бутербродом" в первой половине февраля вырос на 1,8 пункта
"Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в первой половине февраля вырос на... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T10:10
2024-02-23T10:10
2024-02-23T10:10
экономика
россия
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в первой половине февраля вырос на 1,8 пункта и составил 134,7 пункта. Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм). По продуктам из этой потребительской "корзины" аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров. Так, с 1 по 15 февраля по сравнению со второй половиной января средний чек вырос по огурцам (на 6,6%, до 227 рублей), сливочному маслу (на 2,5%, до 166 рублей), кофе (на 1,6%, до 195 рублей), сахару (на 1,6%, до 62 рублей) и сыру (на 1,5%, до 204 рублей). Снизился он только по ветчине (на 1,5%, до 198 рублей). По батону средний чек остался на прежнем уровне (39 рублей). Таким образом, индекс по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом вырос на 1,8 пункта и составил 134,7 пункта.
https://ria.ru/20240222/rossiya-1929062482.html
https://ria.ru/20240221/volodin-1928721364.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия
"Индекс кофе с бутербродом" в первой половине февраля вырос на 1,8 пункта
"Бутербродекс" в первой половине февраля вырос на 1,8 пункта, до 134,7 пункта
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в первой половине февраля вырос на 1,8 пункта и составил 134,7 пункта.
Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм).
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По продуктам из этой потребительской "корзины" аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.
Так, с 1 по 15 февраля по сравнению со второй половиной января средний чек вырос по огурцам (на 6,6%, до 227 рублей), сливочному маслу (на 2,5%, до 166 рублей), кофе (на 1,6%, до 195 рублей), сахару (на 1,6%, до 62 рублей) и сыру (на 1,5%, до 204 рублей). Снизился он только по ветчине (на 1,5%, до 198 рублей). По батону средний чек остался на прежнем уровне (39 рублей).
Таким образом, индекс по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом вырос на 1,8 пункта и составил 134,7 пункта.
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