https://ria.ru/20240223/borschevik-1929099060.html
В Госдуме обсуждают введение штрафов за невырубку борщевика
В Госдуме обсуждают введение штрафов за невырубку борщевика - РИА Новости, 23.02.2024
В Госдуме обсуждают введение штрафов за невырубку борщевика
В Госдуме обсуждается введение штрафов за невырубку борщевика в размере до 700 тысяч рублей, заявил РИА Новости депутат ГД Сергей Колунов. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T03:05
2024-02-23T03:05
2024-02-23T03:05
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. В Госдуме обсуждается введение штрафов за невырубку борщевика в размере до 700 тысяч рублей, заявил РИА Новости депутат ГД Сергей Колунов. В среду Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обяжет владельцев земельных участков в России принимать меры по борьбе с борщевиком. Документ был внесен группой депутатов от "Единой России" и разработан в целях предотвращения неконтролируемого распространения на территории России чужеродных (инвазивных) видов растений, в частности, борщевика Сосновского. Под инвазивными обычно понимаются растения, которые, попав на новые территории, разрастаются и вытесняют местные виды. Они могут не только угрожать окружающей природе, но и быть опасны для людей. "По штрафам – идут обсуждения отдельного законопроекта, вносящего изменения в КоАП. Речь о распространении на новую норму действующих штрафов по статье 8.7, то есть штрафов за невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв", - сказал Колунов. Он сообщил, что сейчас штраф для физлиц за это установлен в интервале 20-50 тысяч, а для юрлиц – 400-700 тысяч: "соответственно, за неуборку борщевика и других инвазивных растений придется платить столько же".
https://ria.ru/20240221/borschevik-1928782327.html
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общество, россия, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме обсуждают введение штрафов за невырубку борщевика
Депутат Колунов: в Госдуме обсуждают введение штрафов за невырубку борщевика
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. В Госдуме обсуждается введение штрафов за невырубку борщевика в размере до 700 тысяч рублей, заявил РИА Новости депутат ГД Сергей Колунов.
В среду Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обяжет владельцев земельных участков в России
принимать меры по борьбе с борщевиком. Документ был внесен группой депутатов от "Единой России
" и разработан в целях предотвращения неконтролируемого распространения на территории России чужеродных (инвазивных) видов растений, в частности, борщевика Сосновского. Под инвазивными обычно понимаются растения, которые, попав на новые территории, разрастаются и вытесняют местные виды. Они могут не только угрожать окружающей природе, но и быть опасны для людей.
Госдума приняла в первом чтении проект о борьбе с борщевиком
"По штрафам – идут обсуждения отдельного законопроекта, вносящего изменения в КоАП. Речь о распространении на новую норму действующих штрафов по статье 8.7, то есть штрафов за невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв", - сказал Колунов.
Он сообщил, что сейчас штраф для физлиц за это установлен в интервале 20-50 тысяч, а для юрлиц – 400-700 тысяч: "соответственно, за неуборку борщевика и других инвазивных растений придется платить столько же".
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