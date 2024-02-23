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Боец из зоны СВО впервые за 10 лет приехал поздравить маму с днем рождения - РИА Новости, 23.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:38 23.02.2024 (обновлено: 07:42 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/boets-1929106273.html
Боец из зоны СВО впервые за 10 лет приехал поздравить маму с днем рождения
Боец из зоны СВО впервые за 10 лет приехал поздравить маму с днем рождения - РИА Новости, 23.02.2024
Боец из зоны СВО впервые за 10 лет приехал поздравить маму с днем рождения
Военнослужащий Иван Яроцкий, в 2014 году покинувший подконтрольные Киеву территории и вступивший в ополчение, сейчас выполняющий задачи в зоне спецоперации,... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T07:38
2024-02-23T07:42
специальная военная операция на украине
безопасность
донбасс
луганск
киев
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МЕЛОВОЕ (ЛНР), 23 фев - РИА Новости. Военнослужащий Иван Яроцкий, в 2014 году покинувший подконтрольные Киеву территории и вступивший в ополчение, сейчас выполняющий задачи в зоне спецоперации, сделал сюрприз маме, приехав поздравить ее с днем рождения и вместе встретить День защитника Отечества, передает корреспондент РИА Новости. Иван Яроцкий до 2014 года проживал на подконтрольной Киеву территории Донбасса. После того как его попытались призвать в украинскую армию, пытали и заставляли подписать повестку, он через российскую границу уехал в Луганск и вступил в ополчение. На данный момент участвует в спецоперации, выполняя задачи на кременском участке фронта в Донбассе. За боевые заслуги отмечен рядом наград. "Получил медали, орден за мужество. Говорит: "Мамочка, ты будешь гордится мной!". Конечно горжусь, сынок, что ты так воюешь. Пошел сам, добровольно пошел (в ополчение). Порвал военный билет украинский и пошел сразу. Поехал на Чертково, с Чертково на Луганск. И с 24 июля 2014 года воюет. Потом позвонил мне, показал мне орден, говорит мой сыночек: "Ты будешь гордится мной!"… Сынок, лишь бы ты живой остался. Больше ничего не желаю, только бы живой пришел. Я же одна, я одна осталась", - рассказала мама военнослужащего. За время пока Меловской район был под контролем ВСУ, у Яроцкого умерли отец и брат. Попасть на похороны он не смог, так как был с 2014 года в розыске в СБУ и полиции Украины за то, что ушел в ряды ополчения, а потом служил в Народной милиции ЛНР. Родственники встретили бойца со слезами радости на глазах. "Папа не дождался. Хотел еще в 2020 году приехать (на похороны к отцу), но тут были они, укронацисты эти. Мать меня мотивирует. Самая большая мотивация – это мать. Я говорил ей: мама я вернусь, ты только жди! Победа будет за нами!" - сказал российский боец.
https://ria.ru/20240223/telemost-1929101694.html
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безопасность, донбасс, луганск, киев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донбасс, Луганск, Киев
Боец из зоны СВО впервые за 10 лет приехал поздравить маму с днем рождения

Боец СВО Иван Яроцкий впервые за 10 лет приехал поздравить маму с днем рождения

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МЕЛОВОЕ (ЛНР), 23 фев - РИА Новости. Военнослужащий Иван Яроцкий, в 2014 году покинувший подконтрольные Киеву территории и вступивший в ополчение, сейчас выполняющий задачи в зоне спецоперации, сделал сюрприз маме, приехав поздравить ее с днем рождения и вместе встретить День защитника Отечества, передает корреспондент РИА Новости.
Иван Яроцкий до 2014 года проживал на подконтрольной Киеву территории Донбасса. После того как его попытались призвать в украинскую армию, пытали и заставляли подписать повестку, он через российскую границу уехал в Луганск и вступил в ополчение. На данный момент участвует в спецоперации, выполняя задачи на кременском участке фронта в Донбассе. За боевые заслуги отмечен рядом наград.
"Получил медали, орден за мужество. Говорит: "Мамочка, ты будешь гордится мной!". Конечно горжусь, сынок, что ты так воюешь. Пошел сам, добровольно пошел (в ополчение). Порвал военный билет украинский и пошел сразу. Поехал на Чертково, с Чертково на Луганск. И с 24 июля 2014 года воюет. Потом позвонил мне, показал мне орден, говорит мой сыночек: "Ты будешь гордится мной!"… Сынок, лишь бы ты живой остался. Больше ничего не желаю, только бы живой пришел. Я же одна, я одна осталась", - рассказала мама военнослужащего.
За время пока Меловской район был под контролем ВСУ, у Яроцкого умерли отец и брат. Попасть на похороны он не смог, так как был с 2014 года в розыске в СБУ и полиции Украины за то, что ушел в ряды ополчения, а потом служил в Народной милиции ЛНР.
Родственники встретили бойца со слезами радости на глазах.
"Папа не дождался. Хотел еще в 2020 году приехать (на похороны к отцу), но тут были они, укронацисты эти. Мать меня мотивирует. Самая большая мотивация – это мать. Я говорил ей: мама я вернусь, ты только жди! Победа будет за нами!" - сказал российский боец.
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Минобороны провело телемост из зоны СВО для бойцов из Удмуртии с их родными
05:07
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонбассЛуганскКиев
 
 
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