https://ria.ru/20240223/blinken-1929117348.html

"Преподал урок". СМИ раскрыли, как Путин подловил Блинкена

"Преподал урок". СМИ раскрыли, как Путин подловил Блинкена - РИА Новости, 23.02.2024

"Преподал урок". СМИ раскрыли, как Путин подловил Блинкена

Владимир Путин ловко подловил госсекретаря США Энтони Блинкена после его слов о бегстве прадеда из России в 1904 году, пишет турецкая газета dikGAZETE. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T09:45

2024-02-23T09:45

2024-02-23T13:57

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Владимир Путин ловко подловил госсекретаря США Энтони Блинкена после его слов о бегстве прадеда из России в 1904 году, пишет турецкая газета dikGAZETE."В беседе с журналистом Павлом Зарубиным российский лидер назвал Блинкена "нашим человеком". Ранее госсекретарь США рассказал о том, как "его прадед бежал из России в 1904 году во время еврейских погромов". Глава российского государства настолько мастерски преподал Блинкену урок истории, что американские советники, уверен, даже не поняли, что произошло", — указал автор.Как отметил обозреватель, президент России подловил американского политика, который, сам того не желая, поддержал тезисы Путина об украинском государстве.Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону российский лидер назвал Украину искусственным государством, созданным по воле Сталина. В начале интервью президент спросил журналиста, не против ли он послушать маленькую историческую справку, и рассказал ему, откуда взялась Украина и с чего начались отношения России с ней. Президент также упомянул, что в 1922 году большевики начали формировать СССР и создали Советскую Украину, которая до этого не существовала.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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