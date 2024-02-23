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"Преподал урок". СМИ раскрыли, как Путин подловил Блинкена - РИА Новости, 23.02.2024
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09:45 23.02.2024 (обновлено: 13:57 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/blinken-1929117348.html
"Преподал урок". СМИ раскрыли, как Путин подловил Блинкена
"Преподал урок". СМИ раскрыли, как Путин подловил Блинкена - РИА Новости, 23.02.2024
"Преподал урок". СМИ раскрыли, как Путин подловил Блинкена
Владимир Путин ловко подловил госсекретаря США Энтони Блинкена после его слов о бегстве прадеда из России в 1904 году, пишет турецкая газета dikGAZETE. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T09:45
2024-02-23T13:57
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Владимир Путин ловко подловил госсекретаря США Энтони Блинкена после его слов о бегстве прадеда из России в 1904 году, пишет турецкая газета dikGAZETE.&quot;В беседе с журналистом Павлом Зарубиным российский лидер назвал Блинкена &quot;нашим человеком&quot;. Ранее госсекретарь США рассказал о том, как &quot;его прадед бежал из России в 1904 году во время еврейских погромов&quot;. Глава российского государства настолько мастерски преподал Блинкену урок истории, что американские советники, уверен, даже не поняли, что произошло&quot;, — указал автор.Как отметил обозреватель, президент России подловил американского политика, который, сам того не желая, поддержал тезисы Путина об украинском государстве.Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону российский лидер назвал Украину искусственным государством, созданным по воле Сталина. В начале интервью президент спросил журналиста, не против ли он послушать маленькую историческую справку, и рассказал ему, откуда взялась Украина и с чего начались отношения России с ней. Президент также упомянул, что в 1922 году большевики начали формировать СССР и создали Советскую Украину, которая до этого не существовала.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240223/ukraina-1929115013.html
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В мире, Россия, Украина, США, Энтони Блинкен, Владимир Путин, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Павел Зарубин, Политика
"Преподал урок". СМИ раскрыли, как Путин подловил Блинкена

dikGAZETE: Путин превратил слова Блинкена о прадеде в мастерский урок истории

© AP Photo / Evelyn HocksteinГоссекретарь США Энтони Блинкен в аэропорту Тель-Авива, Израиль
Госсекретарь США Энтони Блинкен в аэропорту Тель-Авива, Израиль - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Госсекретарь США Энтони Блинкен в аэропорту Тель-Авива, Израиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Владимир Путин ловко подловил госсекретаря США Энтони Блинкена после его слов о бегстве прадеда из России в 1904 году, пишет турецкая газета dikGAZETE.
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"В беседе с журналистом Павлом Зарубиным российский лидер назвал Блинкена "нашим человеком". Ранее госсекретарь США рассказал о том, как "его прадед бежал из России в 1904 году во время еврейских погромов". Глава российского государства настолько мастерски преподал Блинкену урок истории, что американские советники, уверен, даже не поняли, что произошло", — указал автор.

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Как отметил обозреватель, президент России подловил американского политика, который, сам того не желая, поддержал тезисы Путина об украинском государстве.
Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону российский лидер назвал Украину искусственным государством, созданным по воле Сталина. В начале интервью президент спросил журналиста, не против ли он послушать маленькую историческую справку, и рассказал ему, откуда взялась Украина и с чего начались отношения России с ней. Президент также упомянул, что в 1922 году большевики начали формировать СССР и создали Советскую Украину, которая до этого не существовала.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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