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Над Брянской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 23.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:12 23.02.2024 (обновлено: 23:31 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/bespilotnik-1929220468.html
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 23.02.2024
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
ПВО сбила украинский беспилотник над Стародубским муниципальным округом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T23:12
2024-02-23T23:31
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
александр богомаз
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ПВО сбила украинский беспилотник над Стародубским муниципальным округом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. "Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", - говорится в сообщении.По данным Минобороны России, беспилотник самолетного типа сбит около 22:30.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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брянская область, россия, александр богомаз, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Александр Богомаз, Украина, Вооруженные силы Украины
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

Богомаз: ПВО сбила украинский дрон над Брянской областью, пострадавших нет

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного подразделения в зоне спецоперации
Военнослужащий зенитно-ракетного подразделения в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащий зенитно-ракетного подразделения в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ПВО сбила украинский беспилотник над Стародубским муниципальным округом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.
«
"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", - говорится в сообщении.
По данным Минобороны России, беспилотник самолетного типа сбит около 22:30.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьРоссияАлександр БогомазУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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