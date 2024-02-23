https://ria.ru/20240223/bespilotnik-1929220468.html

Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

Над Брянской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 23.02.2024

Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

ПВО сбила украинский беспилотник над Стародубским муниципальным округом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T23:12

2024-02-23T23:12

2024-02-23T23:31

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

александр богомаз

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ПВО сбила украинский беспилотник над Стародубским муниципальным округом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. "Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", - говорится в сообщении.По данным Минобороны России, беспилотник самолетного типа сбит около 22:30.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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Наталья Макарова

брянская область, россия, александр богомаз, украина, вооруженные силы украины