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Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 23.02.2024
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, сообщило в пятницу Минобороны РФ в телеграм-канале. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T22:29
2024-02-23T22:29
2024-02-23T22:30
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, сообщило в пятницу Минобороны РФ в телеграм-канале."Двадцать третьего февраля около 21.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
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