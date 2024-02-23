https://ria.ru/20240223/beglov-1929169168.html
Беглов навестил бойцов СВО, находящихся на лечении
Беглов навестил бойцов СВО, находящихся на лечении - РИА Новости, 23.02.2024
Беглов навестил бойцов СВО, находящихся на лечении
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов навестил военнослужащих, находящихся на лечении в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, он также вручил им РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T16:26
2024-02-23T16:26
2024-02-23T16:26
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов навестил военнослужащих, находящихся на лечении в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, он также вручил им памятные знаки "За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт-Петербурга", сообщила пресс-служба администрации губернатора. "Губернатор Александр Беглов встретился с военнослужащими, находящимися на лечении в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова", - говорится в сообщении. От имени петербуржцев губернатор поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества. "Как сказал наш президент, этот праздник давно стал народным. Но именно сейчас он приобрел особый характер. Вы сражались на самых опасных и трудных участках фронта. Продолжили дело наших великих воинов. Попытки нанести поражение России разбились о мужество и стойкость нашего солдата. Вы и ваши боевые товарищи – настоящие герои России", - сказал Беглов, обращаясь к бойцам.Он также вручил бойцам 10 памятных знаков "За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт-Петербурга". "Это символ нашего уважения и признательности за ваш ратный труд. В любой ситуации вы, ваши родные и близкие всегда можете рассчитывать на помощь города", - Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Он напомнил, что в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин поставил задачу по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам СВО и обеспечению всего комплекса мер их социальной поддержки. По словам Беглова, в Военно-медицинской академии уже два столетия лечат российских военнослужащих. Каждый получает здесь всю возможную медицинскую помощь от лучших врачей. Кроме того, в реабилитационно-образовательном центре академии организовано обучение для ветеранов СВО. Желающие могут получить новые специальности. В процессе реабилитации военнослужащие имеют возможность заниматься спортом по паралимпийским спортивным дисциплинам. Беглов также вручил памятный знак "За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт-Петербурга" раненому бойцу Ленинградского полка Алексею с позывным "Бабка". В ноябре прошлого года в составе штурмовой группы из трех бойцов Алексей выполнял боевую задачу по захвату позиций противника. Цель была достигнута, и группа заняла оборону, но попала под артиллерийский обстрел неприятеля. Один боец из группы погиб, второго эвакуировали с ранением. Алексей принял решение оборонять территорию до подхода подкрепления несмотря на полученное ранение и невозможность передвигаться самостоятельно. У него были обморжены ноги, но в течение нескольких дней Алексей оборонял позицию. Затем он дополз до ближайшей российской позиции, где его спасли. Это уже второе ранение Алексея. За мужество, решительность и самоотверженность, проявленные в боях, он был награжден орденом Мужества. Беглов пожелал бойцам поскорее поправиться и восстановить здоровье.
https://ria.ru/20240222/nagrady-1928882269.html
https://ria.ru/20240123/spetsoperatsiya-1922947427.html
https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, санкт-петербург, александр беглов, владимир путин
Общество, Россия, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Владимир Путин
Беглов навестил бойцов СВО, находящихся на лечении
Беглов навестил бойцов СВО, находящихся на лечении в Военно-медицинской академии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев – РИА Новости.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов навестил военнослужащих, находящихся на лечении в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, он также вручил им памятные знаки "За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт-Петербурга", сообщила пресс-служба
администрации губернатора.
"Губернатор Александр Беглов встретился с военнослужащими, находящимися на лечении в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова", - говорится в сообщении.
От имени петербуржцев губернатор поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества.
"Как сказал наш президент, этот праздник давно стал народным. Но именно сейчас он приобрел особый характер. Вы сражались на самых опасных и трудных участках фронта. Продолжили дело наших великих воинов. Попытки нанести поражение России
разбились о мужество и стойкость нашего солдата. Вы и ваши боевые товарищи – настоящие герои России", - сказал Беглов, обращаясь к бойцам.
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Он также вручил бойцам 10 памятных знаков "За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт-Петербурга". "Это символ нашего уважения и признательности за ваш ратный труд. В любой ситуации вы, ваши родные и близкие всегда можете рассчитывать на помощь города", - Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Он напомнил, что в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин
поставил задачу по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам СВО и обеспечению всего комплекса мер их социальной поддержки.
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По словам Беглова, в Военно-медицинской академии уже два столетия лечат российских военнослужащих. Каждый получает здесь всю возможную медицинскую помощь от лучших врачей. Кроме того, в реабилитационно-образовательном центре академии организовано обучение для ветеранов СВО. Желающие могут получить новые специальности. В процессе реабилитации военнослужащие имеют возможность заниматься спортом по паралимпийским спортивным дисциплинам.
Беглов также вручил памятный знак "За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт-Петербурга" раненому бойцу Ленинградского полка Алексею с позывным "Бабка".
В ноябре прошлого года в составе штурмовой группы из трех бойцов Алексей выполнял боевую задачу по захвату позиций противника. Цель была достигнута, и группа заняла оборону, но попала под артиллерийский обстрел неприятеля. Один боец из группы погиб, второго эвакуировали с ранением. Алексей принял решение оборонять территорию до подхода подкрепления несмотря на полученное ранение и невозможность передвигаться самостоятельно. У него были обморжены ноги, но в течение нескольких дней Алексей оборонял позицию. Затем он дополз до ближайшей российской позиции, где его спасли. Это уже второе ранение Алексея. За мужество, решительность и самоотверженность, проявленные в боях, он был награжден орденом Мужества.
Беглов пожелал бойцам поскорее поправиться и восстановить здоровье.
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