https://ria.ru/20240223/avdeevka-1929174059.html

Жога назвал освобождение Авдеевки одним из ключевых этапов СВО

Жога назвал освобождение Авдеевки одним из ключевых этапов СВО - РИА Новости, 23.02.2024

Жога назвал освобождение Авдеевки одним из ключевых этапов СВО

Освобождение Авдеевки является одним из ключевых этапов специальной военной операции, об этом заявил председатель Народного Совета ДНР Артем Жога. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T16:59

2024-02-23T16:59

2024-02-23T16:59

специальная военная операция на украине

авдеевка

донецк

донецкая народная республика

александр сырский

вооруженные силы украины

артем жога

безопасность

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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Освобождение Авдеевки является одним из ключевых этапов специальной военной операции, об этом заявил председатель Народного Совета ДНР Артем Жога. "Считаю, что это (взятие Авдеевки - ред.) - один из ключевых этапов во всей специальной военной операции. Артемовск, Мариуполь, Волноваха - это знаковые города, за которые они (Киевский режим ред.) держались и преподносили свою непобедимость... Я думаю, это один из этапов, когда ВСУ посыпятся в плане массовой сдачи в плен, оставлении позиций и ухода в глубь регионов Украины", - сказал Жога. Он также отметил, что взятие Авдеевки высвобождает большое количество вооруженных сил, которые были задействованы в наступательных действиях, что в свою очередь позволит задействовать эти силы на других участках фронта. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны России сообщило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Сейчас Авдеевка полностью освобождена.

https://ria.ru/20240223/avdeevka-1929147657.html

https://ria.ru/20240222/avdeevka-1929084253.html

авдеевка

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

авдеевка, донецк, донецкая народная республика, александр сырский, вооруженные силы украины, артем жога, безопасность