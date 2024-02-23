Жога назвал освобождение Авдеевки одним из ключевых этапов СВО
Глава Народного Совета ДНР назвал освобождение Авдеевки ключевым этапом СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПоврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке
Поврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Освобождение Авдеевки является одним из ключевых этапов специальной военной операции, об этом заявил председатель Народного Совета ДНР Артем Жога.
"Считаю, что это (взятие Авдеевки - ред.) - один из ключевых этапов во всей специальной военной операции. Артемовск, Мариуполь, Волноваха - это знаковые города, за которые они (Киевский режим ред.) держались и преподносили свою непобедимость... Я думаю, это один из этапов, когда ВСУ посыпятся в плане массовой сдачи в плен, оставлении позиций и ухода в глубь регионов Украины", - сказал Жога.
Он также отметил, что взятие Авдеевки высвобождает большое количество вооруженных сил, которые были задействованы в наступательных действиях, что в свою очередь позволит задействовать эти силы на других участках фронта.
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны России сообщило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Сейчас Авдеевка полностью освобождена.