https://ria.ru/20240223/avdeevka-1929157407.html

Авдеевка станет подшефной территорией Челябинской области

Авдеевка станет подшефной территорией Челябинской области - РИА Новости, 23.02.2024

Авдеевка станет подшефной территорией Челябинской области

Авдеевка как часть Ясиноватского муниципального округа ДНР станет подшефной территорией Челябинской области, сообщил в пятницу губернатор Алексей Текслер во... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T15:12

2024-02-23T15:12

2024-02-23T15:12

авдеевка

ясиноватая

челябинская область

алексей текслер

александр сырский

вооруженные силы украины

общество

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ЧЕЛЯБИНСК, 23 фев - РИА Новости. Авдеевка как часть Ясиноватского муниципального округа ДНР станет подшефной территорией Челябинской области, сообщил в пятницу губернатор Алексей Текслер во время телемарофона "Всё для победы" на телеканале ОТВ. "Надо сказать, что Авдеевка - она отойдет к Ясиноватскому муниципальному округу. Авдеевка будет тоже нашей подшефной территорией", - сказал глава региона. Он напомнил, что с 2022 года власти региона оказывают поддержку Волновахскому району и Ясиноватой. В Волновахе за это время регион восстановил 38 объектов, в том числе был построен жилой дом, в Ясиноватой восстановлено 12 объектов, пояснил губернатор. По словам Текслера, на днях он разговаривал с главой Ясиноватой Дмитрием Шевченко, который рассказал, что в Авдеевке находятся около 1000 мирных жителей. "Мы все рассчитываем, что жизнь будет безопасней... С 1 сентября дети пойдут в школу. Это одна из территорий, где обучение ведется в дистанте. Будем надеяться, что мирная жизнь будет налаживаться", - сказал губернатор. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны России сообщило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Сейчас Авдеевка полностью освобождена.

https://ria.ru/20240223/avdeevka-1929147657.html

https://ria.ru/20240223/avdeevka-1929123747.html

авдеевка

ясиноватая

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

авдеевка, ясиноватая, челябинская область, алексей текслер, александр сырский, вооруженные силы украины, общество