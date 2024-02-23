https://ria.ru/20240223/aurus-1929180845.html
США ввели санкции против производителя AURUS
США ввели санкции против производителя AURUS - РИА Новости, 23.02.2024
США ввели санкции против производителя AURUS
Новые санкции США затронули производителя российского автомобильного бренда AURUS, следует из перечня американского министерства финансов. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T17:39
2024-02-23T17:39
2024-02-23T18:04
сша
авто
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ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Новые санкции США затронули производителя российского автомобильного бренда AURUS, следует из перечня американского министерства финансов. "Общество с ограниченной ответственностью АУРУС", – значится в перечне.
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929180099.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, авто
США ввели санкции против производителя AURUS
США ввели санкции против производителя автомобильного бренда AURUS