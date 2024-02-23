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США ввели санкции против производителя AURUS - РИА Новости, 23.02.2024
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17:39 23.02.2024 (обновлено: 18:04 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/aurus-1929180845.html
США ввели санкции против производителя AURUS
США ввели санкции против производителя AURUS - РИА Новости, 23.02.2024
США ввели санкции против производителя AURUS
Новые санкции США затронули производителя российского автомобильного бренда AURUS, следует из перечня американского министерства финансов. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T17:39
2024-02-23T18:04
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ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Новые санкции США затронули производителя российского автомобильного бренда AURUS, следует из перечня американского министерства финансов. "Общество с ограниченной ответственностью АУРУС", – значится в перечне.
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929180099.html
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60
сша, авто
США, Авто
США ввели санкции против производителя AURUS

США ввели санкции против производителя автомобильного бренда AURUS

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЭмблема на автомобиле Aurus
Эмблема на автомобиле Aurus - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Эмблема на автомобиле Aurus. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Новые санкции США затронули производителя российского автомобильного бренда AURUS, следует из перечня американского министерства финансов.
"Общество с ограниченной ответственностью АУРУС", – значится в перечне.
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