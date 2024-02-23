https://ria.ru/20240223/artyakov-1929179491.html

Первый замгендиректора "Ростеха" Артяков попал в санкционный список ЕС

Первый замгендиректора "Ростеха" Артяков попал в санкционный список ЕС - РИА Новости, 23.02.2024

Первый замгендиректора "Ростеха" Артяков попал в санкционный список ЕС

Первый заместитель генерального директора "Ростеха" Владимир Артяков был включен в новый пакет санкций ЕС, следует из опубликованного в пятницу документа. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T17:32

2024-02-23T17:32

2024-02-23T18:08

владимир артяков

ростех

евросоюз

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Первый заместитель генерального директора "Ростеха" Владимир Артяков был включен в новый пакет санкций ЕС, следует из опубликованного в пятницу документа. В документе говорится, что Артяков занимает ведущую должность в "Ростехе" и отвечает за выполнение государственного оборонного заказа России, тем самым помогая вести специальную военную операция на Украине. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929156338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир артяков, ростех, евросоюз