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Депутат Госдумы прокомментировал заморозку участия Армении в ОДКБ - РИА Новости, 23.02.2024
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13:42 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/armeniya-1929145547.html
Депутат Госдумы прокомментировал заморозку участия Армении в ОДКБ
Депутат Госдумы прокомментировал заморозку участия Армении в ОДКБ - РИА Новости, 23.02.2024
Депутат Госдумы прокомментировал заморозку участия Армении в ОДКБ
Приостановив участие Армении в ОДКБ, премьер-министр Никол Пашинян пытается перекинуть вину за все свои внешнеполитические промахи на Россию, заявил РИА Новости РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T13:42
2024-02-23T13:42
в мире
армения
россия
ереван
алексей чепа
никол пашинян
дмитрий песков
госдума рф
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Приостановив участие Армении в ОДКБ, премьер-министр Никол Пашинян пытается перекинуть вину за все свои внешнеполитические промахи на Россию, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам Алексей Чепа. Ранее Пашинян заявил, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, Ереван заморозил свое участие в организации (ОДКБ). "Я не согласен с мнением Пашиняна. И во всех своих внешнеполитических промахах он пытается найти виновных и повесить все это на нас, на Россию", - сказал Чепа агентству. Армения не предпринимала официальных действий после заявлений о приостановке участия в ОДКБ, Кремль намерен вступить в контакт с армянскими коллегами, чтобы эти заявления прояснить и понять детали, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20240223/armeniya-1929133751.html
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в мире, армения, россия, ереван, алексей чепа, никол пашинян, дмитрий песков, госдума рф, одкб
В мире, Армения, Россия, Ереван, Алексей Чепа, Никол Пашинян, Дмитрий Песков, Госдума РФ, ОДКБ
Депутат Госдумы прокомментировал заморозку участия Армении в ОДКБ

Депутат Госдумы Чепа: заморозив участие Армении в ОДКБ, Пашинян обвиняет Россию

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Приостановив участие Армении в ОДКБ, премьер-министр Никол Пашинян пытается перекинуть вину за все свои внешнеполитические промахи на Россию, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.
Ранее Пашинян заявил, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, Ереван заморозил свое участие в организации (ОДКБ).
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Россия обратится к Армении из-за слов Пашиняна о заморозке участия в ОДКБ
Вчера, 12:17
"Я не согласен с мнением Пашиняна. И во всех своих внешнеполитических промахах он пытается найти виновных и повесить все это на нас, на Россию", - сказал Чепа агентству.
Армения не предпринимала официальных действий после заявлений о приостановке участия в ОДКБ, Кремль намерен вступить в контакт с армянскими коллегами, чтобы эти заявления прояснить и понять детали, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
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В миреАрменияРоссияЕреванАлексей ЧепаНикол ПашинянДмитрий ПесковГосдума РФОДКБ
 
 
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