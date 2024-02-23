https://ria.ru/20240223/armeniya-1929145547.html

Депутат Госдумы прокомментировал заморозку участия Армении в ОДКБ

Депутат Госдумы прокомментировал заморозку участия Армении в ОДКБ - РИА Новости, 23.02.2024

Депутат Госдумы прокомментировал заморозку участия Армении в ОДКБ

Приостановив участие Армении в ОДКБ, премьер-министр Никол Пашинян пытается перекинуть вину за все свои внешнеполитические промахи на Россию, заявил РИА Новости РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T13:42

2024-02-23T13:42

2024-02-23T13:42

в мире

армения

россия

ереван

алексей чепа

никол пашинян

дмитрий песков

госдума рф

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Приостановив участие Армении в ОДКБ, премьер-министр Никол Пашинян пытается перекинуть вину за все свои внешнеполитические промахи на Россию, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам Алексей Чепа. Ранее Пашинян заявил, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, Ереван заморозил свое участие в организации (ОДКБ). "Я не согласен с мнением Пашиняна. И во всех своих внешнеполитических промахах он пытается найти виновных и повесить все это на нас, на Россию", - сказал Чепа агентству. Армения не предпринимала официальных действий после заявлений о приостановке участия в ОДКБ, Кремль намерен вступить в контакт с армянскими коллегами, чтобы эти заявления прояснить и понять детали, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240223/armeniya-1929133751.html

https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, россия, ереван, алексей чепа, никол пашинян, дмитрий песков, госдума рф, одкб