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Россия обратится к Армении из-за слов Пашиняна о заморозке участия в ОДКБ - РИА Новости, 23.02.2024
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12:17 23.02.2024 (обновлено: 14:07 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/armeniya-1929133751.html
Россия обратится к Армении из-за слов Пашиняна о заморозке участия в ОДКБ
Россия обратится к Армении из-за слов Пашиняна о заморозке участия в ОДКБ - РИА Новости, 23.02.2024
Россия обратится к Армении из-за слов Пашиняна о заморозке участия в ОДКБ
Россия планирует выяснить у Армении, что значат заявления о приостановке участия Еревана в ОДКБ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков телеканалу... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T12:17
2024-02-23T14:07
политика
армения
одкб
россия
никол пашинян
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Россия планирует выяснить у Армении, что значат заявления о приостановке участия Еревана в ОДКБ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков телеканалу "Звезда".&quot;Каких-то официальных действий в этой связи армянская сторона не предпринимала. Мы имеем в виду с нашими коллегами — вступить в контакт и прояснить значение этих заявлений&quot;, — сообщил он.Песков добавил, что в такой ситуации очень важно понять все детали. Представитель Кремля выразил надежду, что "наши армянские друзья разъяснят нам все".Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о приостановке республикой своего членства в ОДКБ. Он объяснил такой шаг тем, что, по мнению Еревана, "договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021-2022 годах".В секретариате ОДКБ сообщили РИА Новости, что не получали от Еревана никаких заявлений о заморозке членства в организации. Там предположили, что слова Пашиняна связаны с неучастием Армении в некоторых мероприятиях, которые проводятся ОДКБ в последнее время.Ереван неоднократно обвинял ОДКБ и Москву в невыполнении своих обязательств. Так, в январе секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что у республики "нет никаких ожиданий" от Организации Договора о коллективной безопасности, так как от нее не поступило "адекватной реакции" в сентябре 2022 года в момент "широкомасштабного нападения".Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября.В состав ОДКБ входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Министр обороны Сергей Шойгу в конце мая отмечал важность участия Еревана в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о перспективах участия Армении в Организации Договора о коллективной безопасности, заявил, что Москва продолжит диалог с армянскими друзьями, включая тематику ОДКБ.
https://ria.ru/20240223/armeniya-1929132774.html
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html
https://ria.ru/20240218/armeniya-1928132905.html
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политика, армения, одкб, россия, никол пашинян, дмитрий песков
Политика, Армения, ОДКБ, Россия, Никол Пашинян, Дмитрий Песков
Россия обратится к Армении из-за слов Пашиняна о заморозке участия в ОДКБ

Песков: Россия планирует прояснить вопрос о членстве Армении в ОДКБ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Россия планирует выяснить у Армении, что значат заявления о приостановке участия Еревана в ОДКБ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков телеканалу "Звезда".
«

"Каких-то официальных действий в этой связи армянская сторона не предпринимала. Мы имеем в виду с нашими коллегами — вступить в контакт и прояснить значение этих заявлений", — сообщил он.

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Вчера, 12:07
Песков добавил, что в такой ситуации очень важно понять все детали. Представитель Кремля выразил надежду, что "наши армянские друзья разъяснят нам все".
Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о приостановке республикой своего членства в ОДКБ. Он объяснил такой шаг тем, что, по мнению Еревана, "договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021-2022 годах".
В секретариате ОДКБ сообщили РИА Новости, что не получали от Еревана никаких заявлений о заморозке членства в организации. Там предположили, что слова Пашиняна связаны с неучастием Армении в некоторых мероприятиях, которые проводятся ОДКБ в последнее время.
Ереван неоднократно обвинял ОДКБ и Москву в невыполнении своих обязательств. Так, в январе секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что у республики "нет никаких ожиданий" от Организации Договора о коллективной безопасности, так как от нее не поступило "адекватной реакции" в сентябре 2022 года в момент "широкомасштабного нападения".
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В состав ОДКБ входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Министр обороны Сергей Шойгу в конце мая отмечал важность участия Еревана в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о перспективах участия Армении в Организации Договора о коллективной безопасности, заявил, что Москва продолжит диалог с армянскими друзьями, включая тематику ОДКБ.
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ПолитикаАрменияОДКБРоссияНикол ПашинянДмитрий Песков
 
 
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