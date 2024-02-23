https://ria.ru/20240223/armeniya-1929133751.html

Россия обратится к Армении из-за слов Пашиняна о заморозке участия в ОДКБ

Россия обратится к Армении из-за слов Пашиняна о заморозке участия в ОДКБ - РИА Новости, 23.02.2024

Россия обратится к Армении из-за слов Пашиняна о заморозке участия в ОДКБ

Россия планирует выяснить у Армении, что значат заявления о приостановке участия Еревана в ОДКБ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков телеканалу... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T12:17

2024-02-23T12:17

2024-02-23T14:07

политика

армения

одкб

россия

никол пашинян

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Россия планирует выяснить у Армении, что значат заявления о приостановке участия Еревана в ОДКБ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков телеканалу "Звезда"."Каких-то официальных действий в этой связи армянская сторона не предпринимала. Мы имеем в виду с нашими коллегами — вступить в контакт и прояснить значение этих заявлений", — сообщил он.Песков добавил, что в такой ситуации очень важно понять все детали. Представитель Кремля выразил надежду, что "наши армянские друзья разъяснят нам все".Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о приостановке республикой своего членства в ОДКБ. Он объяснил такой шаг тем, что, по мнению Еревана, "договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021-2022 годах".В секретариате ОДКБ сообщили РИА Новости, что не получали от Еревана никаких заявлений о заморозке членства в организации. Там предположили, что слова Пашиняна связаны с неучастием Армении в некоторых мероприятиях, которые проводятся ОДКБ в последнее время.Ереван неоднократно обвинял ОДКБ и Москву в невыполнении своих обязательств. Так, в январе секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что у республики "нет никаких ожиданий" от Организации Договора о коллективной безопасности, так как от нее не поступило "адекватной реакции" в сентябре 2022 года в момент "широкомасштабного нападения".Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября.В состав ОДКБ входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Министр обороны Сергей Шойгу в конце мая отмечал важность участия Еревана в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о перспективах участия Армении в Организации Договора о коллективной безопасности, заявил, что Москва продолжит диалог с армянскими друзьями, включая тематику ОДКБ.

https://ria.ru/20240223/armeniya-1929132774.html

https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html

https://ria.ru/20240218/armeniya-1928132905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, армения, одкб, россия, никол пашинян, дмитрий песков