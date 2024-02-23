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Эксперт раскритиковал решение Армении заморозить членство в ОДКБ - РИА Новости, 23.02.2024
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09:53 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/armeniya-1929118088.html
Эксперт раскритиковал решение Армении заморозить членство в ОДКБ
Эксперт раскритиковал решение Армении заморозить членство в ОДКБ - РИА Новости, 23.02.2024
Эксперт раскритиковал решение Армении заморозить членство в ОДКБ
Решение Армении заморозить членство в ОДКБ – это ошибка, заявил РИА Новости председатель Ассоциации политологов Таджикистана Сайфулло Сафаров. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T09:53
2024-02-23T09:53
армения
никол пашинян
одкб
политика
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ДУШАНБЕ, 23 фев – РИА Новости, Лидия Исамова. Решение Армении заморозить членство в ОДКБ – это ошибка, заявил РИА Новости председатель Ассоциации политологов Таджикистана Сайфулло Сафаров. "Решение Армении заморозить членство в ОДКБ – это прежде всего политическая ошибка", - сказал он. По его словам, Армения много лет была членом ОДКБ, получая преференции, военно-техническую помощь, и это решение выглядит более чем странным. "Уход из ОДКБ - это уход от самих себя", - считает Сафаров. "Они должны вернуться обратно, но при смене руководства страны – премьер-министра и президента", - добавил политолог. Как заявил ранее армянский премьер Никол Пашинян, Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, и Ереван заморозил свое участие в организации. В состав ОДКБ входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Министр обороны России Сергей Шойгу в конце мая отмечал важность участия армянской стороны в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о перспективах участия Армении в Организации Договора о коллективной безопасности, заявил, что РФ продолжит диалог с армянскими друзьями, включая тематику ОДКБ.
https://ria.ru/20240222/armeniya-1929063314.html
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армения, никол пашинян, одкб, политика
Армения, Никол Пашинян, ОДКБ, Политика
Эксперт раскритиковал решение Армении заморозить членство в ОДКБ

Эксперт назвал решение Армении заморозить членство в ОДКБ политической ошибкой

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 23 фев – РИА Новости, Лидия Исамова. Решение Армении заморозить членство в ОДКБ – это ошибка, заявил РИА Новости председатель Ассоциации политологов Таджикистана Сайфулло Сафаров.
"Решение Армении заморозить членство в ОДКБ – это прежде всего политическая ошибка", - сказал он.
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По его словам, Армения много лет была членом ОДКБ, получая преференции, военно-техническую помощь, и это решение выглядит более чем странным. "Уход из ОДКБ - это уход от самих себя", - считает Сафаров.
"Они должны вернуться обратно, но при смене руководства страны – премьер-министра и президента", - добавил политолог.
Как заявил ранее армянский премьер Никол Пашинян, Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, и Ереван заморозил свое участие в организации.
В состав ОДКБ входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Министр обороны России Сергей Шойгу в конце мая отмечал важность участия армянской стороны в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о перспективах участия Армении в Организации Договора о коллективной безопасности, заявил, что РФ продолжит диалог с армянскими друзьями, включая тематику ОДКБ.
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АрменияНикол ПашинянОДКБПолитика
 
 
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