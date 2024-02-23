https://ria.ru/20240223/armeniya-1929118088.html

Эксперт раскритиковал решение Армении заморозить членство в ОДКБ

Эксперт раскритиковал решение Армении заморозить членство в ОДКБ - РИА Новости, 23.02.2024

Эксперт раскритиковал решение Армении заморозить членство в ОДКБ

Решение Армении заморозить членство в ОДКБ – это ошибка, заявил РИА Новости председатель Ассоциации политологов Таджикистана Сайфулло Сафаров. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T09:53

2024-02-23T09:53

2024-02-23T09:53

армения

никол пашинян

одкб

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1918037460_0:79:2826:1668_1920x0_80_0_0_cb191702534e6970226bc1b64fb2a583.jpg

ДУШАНБЕ, 23 фев – РИА Новости, Лидия Исамова. Решение Армении заморозить членство в ОДКБ – это ошибка, заявил РИА Новости председатель Ассоциации политологов Таджикистана Сайфулло Сафаров. "Решение Армении заморозить членство в ОДКБ – это прежде всего политическая ошибка", - сказал он. По его словам, Армения много лет была членом ОДКБ, получая преференции, военно-техническую помощь, и это решение выглядит более чем странным. "Уход из ОДКБ - это уход от самих себя", - считает Сафаров. "Они должны вернуться обратно, но при смене руководства страны – премьер-министра и президента", - добавил политолог. Как заявил ранее армянский премьер Никол Пашинян, Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, и Ереван заморозил свое участие в организации. В состав ОДКБ входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Министр обороны России Сергей Шойгу в конце мая отмечал важность участия армянской стороны в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о перспективах участия Армении в Организации Договора о коллективной безопасности, заявил, что РФ продолжит диалог с армянскими друзьями, включая тематику ОДКБ.

https://ria.ru/20240222/armeniya-1929063314.html

https://ria.ru/20240201/odkb-1924718488.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

армения, никол пашинян, одкб, политика