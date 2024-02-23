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США ввели санкции против ОЭЗ "Алабуга" - РИА Новости, 23.02.2024
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18:23 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/alabuga-1929188044.html
США ввели санкции против ОЭЗ "Алабуга"
США ввели санкции против ОЭЗ "Алабуга" - РИА Новости, 23.02.2024
США ввели санкции против ОЭЗ "Алабуга"
США ввели санкции против особой экономической зоны "Алабуга", ее руководства и некоторых ее резидентов, сообщило американское министерство финансов. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T18:23
2024-02-23T18:23
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экономика
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ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. США ввели санкции против особой экономической зоны "Алабуга", ее руководства и некоторых ее резидентов, сообщило американское министерство финансов. Оно утверждает, что на территории ОЭЗ развернуто и наращивается производство ударных беспилотников типа "Герань-2", которые российские военные используют на Украине. Под санкции также попали ООО "Альбатрос", производящий разведывательные БПЛА, и компания Drake, выпускающая компоненты для БПЛА, а также ряд резидентов "Алабуги", не связанных с беспилотной тематикой. Санкции введены против руководства ОЭЗ "Алабуга" и ООО "Альбатрос". Крупный санкционный пакет, который затрагивает порядка 500 физических и юридических лиц, власти США приурочили ко второй годовщине боевых действий на Украине и смерти Навального.
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929155367.html
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сша, украина, экономика
США, Украина, Экономика
США ввели санкции против ОЭЗ "Алабуга"

США ввели санкции против ОЭЗ "Алабуга" и ее руководства

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник распределительного центра в ОЭЗ "Алабуга"
Сотрудник распределительного центра в ОЭЗ Алабуга - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник распределительного центра в ОЭЗ "Алабуга". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. США ввели санкции против особой экономической зоны "Алабуга", ее руководства и некоторых ее резидентов, сообщило американское министерство финансов.
Оно утверждает, что на территории ОЭЗ развернуто и наращивается производство ударных беспилотников типа "Герань-2", которые российские военные используют на Украине.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
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Под санкции также попали ООО "Альбатрос", производящий разведывательные БПЛА, и компания Drake, выпускающая компоненты для БПЛА, а также ряд резидентов "Алабуги", не связанных с беспилотной тематикой.
Санкции введены против руководства ОЭЗ "Алабуга" и ООО "Альбатрос".
Крупный санкционный пакет, который затрагивает порядка 500 физических и юридических лиц, власти США приурочили ко второй годовщине боевых действий на Украине и смерти Навального.
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