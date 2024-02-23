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На Украине умерла советская актриса, сыгравшая в "Свадьбе в Малиновке"

На Украине умерла советская актриса, сыгравшая в "Свадьбе в Малиновке" - РИА Новости, 23.02.2024

На Украине умерла советская актриса, сыгравшая в "Свадьбе в Малиновке"

Советская актриса Людмила Алфимова, известная по ролям в фильмах "Свадьба в Малиновке" и "За двумя зайцами", умерла на 89-м году жизни в селе Печеры Винницкой... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T17:19

2024-02-23T17:19

2024-02-23T19:56

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Советская актриса Людмила Алфимова, известная по ролям в фильмах "Свадьба в Малиновке" и "За двумя зайцами", умерла на 89-м году жизни в селе Печеры Винницкой области Украины, сообщили в Тульчинской районной военной администрации."С 1993 года Людмила Ивановна проживала в селе Печеры. Ей было 88 лет", — говорится в сообщении на сайте Тульчинской районной военной администрации.Алфимова родилась в 1935 году в Харькове. Она сыграла почти в 40 фильмах, среди которых "За двумя зайцами" и "Меж высоких хлебов". В картине "Свадьба в Малиновке" Алфимова исполнила роль Софьи Думы, жены командира отряда красных кавалеристов Назара Думы. По сюжету она много лет ждала мужа с войны и за это в деревне была прозвана "солдаткой".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, харьков, россия, ссср