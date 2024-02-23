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В Петербурге задержали предполагаемого заказчика убийства адвоката - РИА Новости, 23.02.2024
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01:15 23.02.2024 (обновлено: 01:54 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/advokat-1929095162.html
В Петербурге задержали предполагаемого заказчика убийства адвоката
В Петербурге задержали предполагаемого заказчика убийства адвоката - РИА Новости, 23.02.2024
В Петербурге задержали предполагаемого заказчика убийства адвоката
Угрозыск задержал предполагаемых заказчика убийства адвоката в Санкт-Петербурге, а также исполнителя преступления, который перепутал жертву, по ошибке приняв за РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T01:15
2024-02-23T01:54
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев - РИА Новости. Угрозыск задержал предполагаемых заказчика убийства адвоката в Санкт-Петербурге, а также исполнителя преступления, который перепутал жертву, по ошибке приняв за нее водителя адвоката, сообщил региональный главк МВД.Утром во вторник неизвестный практически в упор выстрелил в водителя, привезшего детей в 622-ю гимназию на Выборгском шоссе. Стало известно, что водитель — гражданин Узбекистана, работает в семье адвоката Виктора Патрушева, который при первоначальном опросе заявил правоохранительным органам, что занимается арбитражными делами и не ведет громких уголовных дел. ГСУСК по Петербургу возбудил дело о покушении на убийство. Пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти информировала, что ведется поиск стрелявшего. Как сообщал РИА Новости источник в экстренных службах в пятницу, водитель адвоката скончался в больнице."В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска установлены обстоятельства преступления, а также задержаны лица, причастные к нему. Как установили оперативники, потерпевший, 41-летний гражданин ближнего зарубежья, стал жертвой нападения по ошибке", – говорится в сообщении.Как уточняют в полиции, у 58-летнего адвоката "по роду деятельности" возник конфликт с 51-летним бизнесменом, который обратился к своему "старому знакомому", ранее судимому за бандитизм, и предложил ему за пять миллионов рублей устранить оппонента. При этом в процессе исполнения "заказа" исполнитель перепутал адвоката с его личным водителем."Двадцать второго февраля &lt;...&gt; оперативники уголовного розыска задержали предполагаемых "заказчика" и исполнителя преступления и передали в следственные органы для проведения процессуальных действий", – заключают в ГУМВД. Полиция подтверждает также, что в пятницу водитель, ставший жертвой по ошибке, скончался от полученных ран.
https://ria.ru/20240221/proisshestvie-1928740336.html
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге задержали предполагаемого заказчика убийства адвоката

В Петербурге задержали предполагаемого заказчика убийства адвоката и исполнителя

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев - РИА Новости. Угрозыск задержал предполагаемых заказчика убийства адвоката в Санкт-Петербурге, а также исполнителя преступления, который перепутал жертву, по ошибке приняв за нее водителя адвоката, сообщил региональный главк МВД.
Утром во вторник неизвестный практически в упор выстрелил в водителя, привезшего детей в 622-ю гимназию на Выборгском шоссе. Стало известно, что водитель — гражданин Узбекистана, работает в семье адвоката Виктора Патрушева, который при первоначальном опросе заявил правоохранительным органам, что занимается арбитражными делами и не ведет громких уголовных дел. ГСУСК по Петербургу возбудил дело о покушении на убийство. Пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти информировала, что ведется поиск стрелявшего. Как сообщал РИА Новости источник в экстренных службах в пятницу, водитель адвоката скончался в больнице.
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"В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска установлены обстоятельства преступления, а также задержаны лица, причастные к нему. Как установили оперативники, потерпевший, 41-летний гражданин ближнего зарубежья, стал жертвой нападения по ошибке", – говорится в сообщении.
Как уточняют в полиции, у 58-летнего адвоката "по роду деятельности" возник конфликт с 51-летним бизнесменом, который обратился к своему "старому знакомому", ранее судимому за бандитизм, и предложил ему за пять миллионов рублей устранить оппонента. При этом в процессе исполнения "заказа" исполнитель перепутал адвоката с его личным водителем.
«
"Двадцать второго февраля <...> оперативники уголовного розыска задержали предполагаемых "заказчика" и исполнителя преступления и передали в следственные органы для проведения процессуальных действий", – заключают в ГУМВД.
Полиция подтверждает также, что в пятницу водитель, ставший жертвой по ошибке, скончался от полученных ран.
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