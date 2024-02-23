СМИ: ВСУ потеряли первую бронемашину на базе Abrams, тайно переданную США
Forbes: Украина в боях под Авдеевкой потеряла бронемашину M1150 Assault Breacher
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкДействия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке
Действия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Российские военные уничтожили редкую инженерную бронемашину M1150 Assault Breacher на базе Abrams, "тайно" переданную США Киеву в количестве нескольких единиц, написал обозреватель Forbes Дэвид Экс со ссылкой на видео, распространившееся в Сети.
Экс сослался на видео, снятое российским беспилотником и размещенное в Сети, на котором видно, как экипаж бросает свою "редкую" M1150, после чего бронемашину поражает боеприпас, "предположительно, сильно повреждая, если не уничтожая ее".
Как предположил автор, M1150 принадлежала 47-й механизированной бригаде ВСУ, на вооружении которой стоит наиболее современная западная техника, переданная Украине. При этом он напомнил, что именно данная бригада во время неудачного наступления в Запорожье летом 2023 года потеряла три инженерные бронемашины Leopard 2R, которые в количестве шести единиц были переданы Киеву Финляндией.
По утверждению Экса, Assault Breacher — одна из наиболее защищенных и универсальных машин для прорыва обороны в мире. "Это первая подтвержденная потеря украинского Assault Breacher", - констатировал он.
В ноябре прошлого года Экс писал, что США "незаметно" передали ВСУ несколько M1150. Он заявлял, что полученные Киевом машины "засветились" на фотографиях на сайте Владимира Зеленского, при этом Assault Breacher отсутствовали в официальных списках военной помощи США. Бронемашина создана на основе танка Abrams, она весит 55 тонн.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы.