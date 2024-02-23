https://ria.ru/20240223/abrams-1929097702.html

СМИ: ВСУ потеряли первую бронемашину на базе Abrams, тайно переданную США

СМИ: ВСУ потеряли первую бронемашину на базе Abrams, тайно переданную США - РИА Новости, 23.02.2024

СМИ: ВСУ потеряли первую бронемашину на базе Abrams, тайно переданную США

Российские военные уничтожили редкую инженерную бронемашину M1150 Assault Breacher на базе Abrams, "тайно" переданную США Киеву в количестве нескольких единиц,... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T02:17

2024-02-23T02:17

2024-02-23T05:53

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Российские военные уничтожили редкую инженерную бронемашину M1150 Assault Breacher на базе Abrams, "тайно" переданную США Киеву в количестве нескольких единиц, написал обозреватель Forbes Дэвид Экс со ссылкой на видео, распространившееся в Сети."У Украины есть всего несколько Assault Breacher американского производства. Она только что потеряла одну под Авдеевкой", - сообщил автор, назвав потерю "особенно болезненной" для ВСУ.Экс сослался на видео, снятое российским беспилотником и размещенное в Сети, на котором видно, как экипаж бросает свою "редкую" M1150, после чего бронемашину поражает боеприпас, "предположительно, сильно повреждая, если не уничтожая ее".Как предположил автор, M1150 принадлежала 47-й механизированной бригаде ВСУ, на вооружении которой стоит наиболее современная западная техника, переданная Украине. При этом он напомнил, что именно данная бригада во время неудачного наступления в Запорожье летом 2023 года потеряла три инженерные бронемашины Leopard 2R, которые в количестве шести единиц были переданы Киеву Финляндией.По утверждению Экса, Assault Breacher — одна из наиболее защищенных и универсальных машин для прорыва обороны в мире. "Это первая подтвержденная потеря украинского Assault Breacher", - констатировал он.В ноябре прошлого года Экс писал, что США "незаметно" передали ВСУ несколько M1150. Он заявлял, что полученные Киевом машины "засветились" на фотографиях на сайте Владимира Зеленского, при этом Assault Breacher отсутствовали в официальных списках военной помощи США. Бронемашина создана на основе танка Abrams, она весит 55 тонн.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы.

https://ria.ru/20240221/avdeevka-1928626116.html

https://ria.ru/20240222/patriot-1928981658.html

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украина, сша, владимир зеленский, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, россия