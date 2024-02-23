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СМИ: ВСУ потеряли первую бронемашину на базе Abrams, тайно переданную США - РИА Новости, 23.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:17 23.02.2024 (обновлено: 05:53 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/abrams-1929097702.html
СМИ: ВСУ потеряли первую бронемашину на базе Abrams, тайно переданную США
СМИ: ВСУ потеряли первую бронемашину на базе Abrams, тайно переданную США - РИА Новости, 23.02.2024
СМИ: ВСУ потеряли первую бронемашину на базе Abrams, тайно переданную США
Российские военные уничтожили редкую инженерную бронемашину M1150 Assault Breacher на базе Abrams, "тайно" переданную США Киеву в количестве нескольких единиц,... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T02:17
2024-02-23T05:53
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Российские военные уничтожили редкую инженерную бронемашину M1150 Assault Breacher на базе Abrams, "тайно" переданную США Киеву в количестве нескольких единиц, написал обозреватель Forbes Дэвид Экс со ссылкой на видео, распространившееся в Сети."У Украины есть всего несколько Assault Breacher американского производства. Она только что потеряла одну под Авдеевкой", - сообщил автор, назвав потерю "особенно болезненной" для ВСУ.Экс сослался на видео, снятое российским беспилотником и размещенное в Сети, на котором видно, как экипаж бросает свою "редкую" M1150, после чего бронемашину поражает боеприпас, "предположительно, сильно повреждая, если не уничтожая ее".Как предположил автор, M1150 принадлежала 47-й механизированной бригаде ВСУ, на вооружении которой стоит наиболее современная западная техника, переданная Украине. При этом он напомнил, что именно данная бригада во время неудачного наступления в Запорожье летом 2023 года потеряла три инженерные бронемашины Leopard 2R, которые в количестве шести единиц были переданы Киеву Финляндией.По утверждению Экса, Assault Breacher — одна из наиболее защищенных и универсальных машин для прорыва обороны в мире. "Это первая подтвержденная потеря украинского Assault Breacher", - констатировал он.В ноябре прошлого года Экс писал, что США "незаметно" передали ВСУ несколько M1150. Он заявлял, что полученные Киевом машины "засветились" на фотографиях на сайте Владимира Зеленского, при этом Assault Breacher отсутствовали в официальных списках военной помощи США. Бронемашина создана на основе танка Abrams, она весит 55 тонн.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы.
https://ria.ru/20240221/avdeevka-1928626116.html
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украина, сша, владимир зеленский, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, Россия
СМИ: ВСУ потеряли первую бронемашину на базе Abrams, тайно переданную США

Forbes: Украина в боях под Авдеевкой потеряла бронемашину M1150 Assault Breacher

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкДействия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке
Действия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Действия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Российские военные уничтожили редкую инженерную бронемашину M1150 Assault Breacher на базе Abrams, "тайно" переданную США Киеву в количестве нескольких единиц, написал обозреватель Forbes Дэвид Экс со ссылкой на видео, распространившееся в Сети.
«
Украины есть всего несколько Assault Breacher американского производства. Она только что потеряла одну под Авдеевкой", - сообщил автор, назвав потерю "особенно болезненной" для ВСУ.
Эвакуация бронетехники, брошенной ВСУ при отходе из Авдеевки - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
В Авдеевке обнаружили десятки единиц брошенной американской техники
21 февраля, 05:11
Экс сослался на видео, снятое российским беспилотником и размещенное в Сети, на котором видно, как экипаж бросает свою "редкую" M1150, после чего бронемашину поражает боеприпас, "предположительно, сильно повреждая, если не уничтожая ее".
Как предположил автор, M1150 принадлежала 47-й механизированной бригаде ВСУ, на вооружении которой стоит наиболее современная западная техника, переданная Украине. При этом он напомнил, что именно данная бригада во время неудачного наступления в Запорожье летом 2023 года потеряла три инженерные бронемашины Leopard 2R, которые в количестве шести единиц были переданы Киеву Финляндией.
По утверждению Экса, Assault Breacher — одна из наиболее защищенных и универсальных машин для прорыва обороны в мире. "Это первая подтвержденная потеря украинского Assault Breacher", - констатировал он.
В ноябре прошлого года Экс писал, что США "незаметно" передали ВСУ несколько M1150. Он заявлял, что полученные Киевом машины "засветились" на фотографиях на сайте Владимира Зеленского, при этом Assault Breacher отсутствовали в официальных списках военной помощи США. Бронемашина создана на основе танка Abrams, она весит 55 тонн.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы.
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