https://ria.ru/20240222/zhivotnye-1928754488.html

"Жестокий подход". Жители Анапы призывают решить важную проблему

"Жестокий подход". Жители Анапы призывают решить важную проблему - РИА Новости, 22.02.2024

"Жестокий подход". Жители Анапы призывают решить важную проблему

Зоозащитники обнаружили вблизи хутора Курбацкий мертвых собак. Как оказалось, чипированных животных убивали изощренными способами. Сейчас обстоятельства... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T08:00

2024-02-22T08:00

2024-02-22T08:09

анапа

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общество

бездомные животные

собаки

полиция

убийство

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Антонина Матвеева. Зоозащитники обнаружили вблизи хутора Курбацкий мертвых собак. Как оказалось, чипированных животных убивали изощренными способами. Сейчас обстоятельства выясняет полиция. О том, что произошло, — в материале РИА Новости."Была в шоке"Останки в середине февраля нашла местная жительница Ирина Липецкая (имя изменено), которая постоянно подкармливала бродяжек.По ее словам, больше года псы жили на небольшом поле вблизи производственных баз. Там они оказались неслучайно: привезли волонтеры — подальше от людей."Пропало где-то семь собак. Стала искать. И 14-го числа обнаружила двоих: одна лежала с удавкой на шее, другая — без глаз и с простреленной лапой. Вероятно, травмировали, чтобы не смогла убежать", — рассказывает Ирина.Остальные животные так и не нашлись. Недавно дорогу и ближайшие территории разровняли трактором, засыпав землей и щебнем. Если собак убили, обнаружить тела будет трудно.Воспитанные и дружелюбныеКак выяснилось, погибшие псы раньше жили в частном приюте "Добрый мир" и прошли программу ОСВВ ("Отлов — стерилизация — вакцинация — возвращение"). Перед тем как выпустить на улицу, их чипировали."Этих собак многие любили, они были воспитанные и дружелюбные. Ни на кого не нападали", — говорит Мария Агаева, руководитель службы отлова, сотрудничающая с питомником.Неравнодушные граждане решили отыскать живодеров. В соответствии с федеральным законом по статье 245 УК ("Жестокое обращение с животными") за подобные действия грозит штраф и срок вплоть до пяти лет лишения свободы.Одна из местных жительниц Ольга вспоминает: незадолго до пропажи собаками заинтересовался один из посетителей промбазы."Рядом со мной остановилась машина. Из нее вышел мужчина и попросил вывезти животных подальше или "сделать с ними что-нибудь", — рассказывает волонтер. — Я ответила, что это не имеет смысла: уйдут одни — придут другие. Да и куда их деть? Он ухмыльнулся: "Ну кормите-кормите". И уехал".Ночной свидетельВ анапском отделении МВД тоже заинтересовались историей. Сейчас устанавливают все обстоятельства.Пока известно лишь об одном очевидце. Местный водитель Сергей Афанасьев заметил на дороге мертвую собаку — решил, что сбила машина. Вышел осмотреть других псов и покормить их."Меня заметили двое мужчин, которые везли строительную тачку. Начали кричать, чтобы я убирался. Позвали еще человека. Тот заявил, что "это его территория" и никого кормить "он не позволит", — вспоминает водитель. — Постепенно собралась толпа. Я сел в машину. Когда проезжал мимо работников, увидел в тележке труп пса с удавкой на шее".Вложили в пасти петардыЭто не первый подобный случай в Анапе. В прошлом году в Краснодарскую межобластную ветеринарную лабораторию доставили труп отравленного пса. Тот съел смесь из двух ядов — медицинского противотуберкулезного препарата и химиката против грызунов.По словам Марии Агаевой, в тот период она также находила трупы бродяжек, которым подкинули яд. Многие были с бирками.Еще один громкий инцидент произошел в 2019-м: подростки убили собаку и ее новорожденных щенков, вложив в пасти петарды. Происходящее снимали на видео.При этом, по данным зоозащитников, в целом в Анапе проблема с жестоким обращением стоит не так остро, как в некоторых других регионах. Однако, считают они, у властей есть основания, чтобы вмешаться."Одна из причин такого отношения — высокий туристический поток. Приезжие не должны видеть бродяжек, и от них избавляются. Влияет и низкий уровень информирования граждан. Люди не понимают, что собаки и кошки тоже чувствуют боль, нуждаются в заботе. Не стерилизуют их, потом выбрасывают. А те плодятся на улицах", — объясняет основательница частного приюта в Краснодарском крае Ирина Г.РИА Новости направило запрос в городскую администрацию, чтобы узнать, насколько остро стоит проблема и как ее решают. На момент публикации материала ответ не поступил.Пока же неравнодушным людям приходится спасать четвероногих своими силами, которых не всегда хватает.

https://ria.ru/20240219/zhivotnye-1927825684.html

https://ria.ru/20240214/zhivotnye-1927165936.html

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анапа, россия, краснодарский край, общество, бездомные животные, собаки, полиция, убийство