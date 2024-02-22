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"Унизим украинцев": в офисе Зеленского сделали жесткое заявление - РИА Новости, 22.02.2024
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01:30 22.02.2024 (обновлено: 02:11 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/zayavlenie-1928865705.html
"Унизим украинцев": в офисе Зеленского сделали жесткое заявление
"Унизим украинцев": в офисе Зеленского сделали жесткое заявление - РИА Новости, 22.02.2024
"Унизим украинцев": в офисе Зеленского сделали жесткое заявление
Польские фермеры протестуют на границе с Украиной для того, чтобы, в том числе, унизить украинцев, об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T01:30
2024-02-22T02:11
в мире
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украина
россия
владимир зеленский
михаил подоляк
дональд туск
евросоюз
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Польские фермеры протестуют на границе с Украиной для того, чтобы, в том числе, унизить украинцев, об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире телеканала ТСН."Польский фермер, очевидно, понимая, что Украина находится в крайне тяжелом положении – я не про экономику сейчас, потому что с экономикой все понятно &lt;…&gt; — они решили: "А давайте мы параллельно с этим ударим в самую болезненную точку, пойдем на границу с Украиной и унизим украинцев", – заявил он.Подоляк упрекнул поляков, обвинив их в том, что они не считают противостояние украинцев России "достойным делом" и думают лишь о том, чтобы получать доход, и чтобы их "семьи жили хорошо".Польские фермеры во вторник усилили свои протесты. Они полностью заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной, а также транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам.В среду Владимир Зеленский призвал премьера Польши Дональда Туска до 24 февраля приехать на украинско-польскую границу для урегулирования ситуации с транспортной блокадой, заявив о готовности прибыть туда вместе с украинским кабмином.Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240221/polsha-1928769008.html
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в мире, польша, украина, россия, владимир зеленский, михаил подоляк, дональд туск, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Польша, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Дональд Туск, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО)
"Унизим украинцев": в офисе Зеленского сделали жесткое заявление

Подоляк: поляки решили унизить украинцев протестами на границе

© AP Photo / Efrem LukatskyСоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Польские фермеры протестуют на границе с Украиной для того, чтобы, в том числе, унизить украинцев, об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире телеканала ТСН.
"Польский фермер, очевидно, понимая, что Украина находится в крайне тяжелом положении – я не про экономику сейчас, потому что с экономикой все понятно <…> — они решили: "А давайте мы параллельно с этим ударим в самую болезненную точку, пойдем на границу с Украиной и унизим украинцев", – заявил он.
Протестующие польские фермеры перегораживают трассу Варшава - Люблин - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
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Подоляк упрекнул поляков, обвинив их в том, что они не считают противостояние украинцев России "достойным делом" и думают лишь о том, чтобы получать доход, и чтобы их "семьи жили хорошо".
Польские фермеры во вторник усилили свои протесты. Они полностью заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной, а также транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам.
В среду Владимир Зеленский призвал премьера Польши Дональда Туска до 24 февраля приехать на украинско-польскую границу для урегулирования ситуации с транспортной блокадой, заявив о готовности прибыть туда вместе с украинским кабмином.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Протестующие польские фермеры перегораживают дорогу на границе с Украиной. Кадр видео
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В миреПольшаУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякДональд ТускЕвросоюзВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
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