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Чехия продлила запрет на выдачу виз гражданам России и Белоруссии
Чехия продлила запрет на выдачу виз гражданам России и Белоруссии - РИА Новости, 22.02.2024
Чехия продлила запрет на выдачу виз гражданам России и Белоруссии
Правительство Чехии продлило запрет выдавать визы и разрешения на проживание гражданам России и Белоруссии, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на премьера Петра... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T02:06
2024-02-22T02:06
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ПРАГА, 22 фев – РИА Новости. Правительство Чехии продлило запрет выдавать визы и разрешения на проживание гражданам России и Белоруссии, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на премьера Петра Фиалу. "Правительство республики сразу после ввода российских войск на территорию Украины приняло решение прекратить выдачу виз российским, а позднее и белорусским гражданам за исключением гуманитарных причин. До сих пор это решение действовало до 31 марта 2024 года. Теперь по предложению МИД страны в решении правительства не оговаривается срок действия данных мер", - отмечается в сообщении. По словам Фиалы, необходимо создать условия для представителей оппозиции и студентов, чтобы они могли учиться и работать в Чехии. "Ряд исключений в правилах уже учтен, но мы будем и далее над этим работать", - добавил премьер. Заявления на получение вида на жительство в Чехии, поданные россиянами или белорусами в посольство, считаются неприемлемыми, то есть не подлежат рассмотрению. С 2023 года этот запрет распространяется и на тех граждан России и Белоруссии, которые также являются гражданами другой страны. Иностранцы, уже имеющие вид на жительство в Чехии, не являются целевой группой данного постановления. Это положение также не распространяется на заявления о выдаче краткосрочных виз, если заявитель является членом семьи гражданина Чехии или гражданина ЕС, которого он сопровождает или за которым следует. Положение также не распространяется на заявления о выдаче визы или разрешения на долгосрочное или постоянное проживание, если это "отвечает интересам Чехии". Кроме того, постановление не распространяется на заявления о выдаче долгосрочного вида на жительство, если заявитель является членом семьи иностранца, имеющего вид на жительство в Чехии. Запрет также не касается тех граждан Белоруссии, которые подают заявление о выдаче вида на жительство для обучения в вузе на основе стипендий, предоставляемых Чехией, Евросоюзом или международными организациями.
https://ria.ru/20240211/vizy-1926649578.html
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в мире, чехия, белоруссия, россия, петр фиала, евросоюз
В мире, Чехия, Белоруссия, Россия, Петр Фиала, Евросоюз
Чехия продлила запрет на выдачу виз гражданам России и Белоруссии
Правительство Чехии продлило запрет на выдачу виз гражданам России и Белоруссии
ПРАГА, 22 фев – РИА Новости.
Правительство Чехии продлило запрет выдавать визы и разрешения на проживание гражданам России и Белоруссии, сообщило агентство ЧТК
со ссылкой на премьера Петра Фиалу.
"Правительство республики сразу после ввода российских войск на территорию Украины
приняло решение прекратить выдачу виз российским, а позднее и белорусским гражданам за исключением гуманитарных причин. До сих пор это решение действовало до 31 марта 2024 года. Теперь по предложению МИД страны в решении правительства не оговаривается срок действия данных мер", - отмечается в сообщении.
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По словам Фиалы, необходимо создать условия для представителей оппозиции и студентов, чтобы они могли учиться и работать в Чехии. "Ряд исключений в правилах уже учтен, но мы будем и далее над этим работать", - добавил премьер.
Заявления на получение вида на жительство в Чехии, поданные россиянами или белорусами в посольство, считаются неприемлемыми, то есть не подлежат рассмотрению. С 2023 года этот запрет распространяется и на тех граждан России и Белоруссии, которые также являются гражданами другой страны.
Иностранцы, уже имеющие вид на жительство в Чехии, не являются целевой группой данного постановления. Это положение также не распространяется на заявления о выдаче краткосрочных виз, если заявитель является членом семьи гражданина Чехии или гражданина ЕС
, которого он сопровождает или за которым следует.
Положение также не распространяется на заявления о выдаче визы или разрешения на долгосрочное или постоянное проживание, если это "отвечает интересам Чехии".
Кроме того, постановление не распространяется на заявления о выдаче долгосрочного вида на жительство, если заявитель является членом семьи иностранца, имеющего вид на жительство в Чехии. Запрет также не касается тех граждан Белоруссии, которые подают заявление о выдаче вида на жительство для обучения в вузе на основе стипендий, предоставляемых Чехией, Евросоюзом или международными организациями.
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