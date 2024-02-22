https://ria.ru/20240222/zapad-1928877767.html

Экс-премьер Британии Трасс сделала шокирующее заявление о Западе

Экс-премьер Британии Трасс сделала шокирующее заявление о Западе - РИА Новости, 22.02.2024

Экс-премьер Британии Трасс сделала шокирующее заявление о Западе

Запад обречен из-за долгого правления "левых элит", такое заявление сделала бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в интервью американскому телеканалу... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T06:42

2024-02-22T06:42

2024-02-22T11:12

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Запад обречен из-за долгого правления "левых элит", такое заявление сделала бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в интервью американскому телеканалу Fox News."Я пришла к выводу, что Запад обречен, если консерваторы не победят и не будут готовы взять под контроль институты, захваченные левыми", — сказала она.По словам экс-премьера, левые политические силы правят слишком долго в очень большом количестве западных стран. В качестве негативных показателей их влияния Трасс назвала проблемы с миграцией и акции в защиту Палестины.В Великобритании "левые", утверждает она, активно используют свое влияние в судах для того, чтобы препятствовать депортации нелегальных мигрантов.Трасс отметила, что ее пугает тот факт, что левые идеи так распространены в США, и особенно в администрации действующего главы Белого дома Джо Байдена. По ее словам, деятельность консерваторов должна быть направлена не только на отстаивание своих позиций, но и на борьбу с вредоносными левыми идеями.

https://ria.ru/20240222/zelenskiy-1928867737.html

https://ria.ru/20240222/ssha-1928868606.html

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в мире, великобритания, сша, лиз трасс, джо байден, палестина