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Памфилова рассказала о желающих дискредитировать выборы - РИА Новости, 22.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
15:13 22.02.2024 (обновлено: 15:44 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/vybory-1928999509.html
Памфилова рассказала о желающих дискредитировать выборы
Памфилова рассказала о желающих дискредитировать выборы - РИА Новости, 22.02.2024
Памфилова рассказала о желающих дискредитировать выборы
Желающих дискредитировать выборы президента России более чем достаточно, очень активно работают релоканты, финансируемые ЦРУ, МИ-6 и другими организациями,... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T15:13
2024-02-22T15:44
политика
центральное разведывательное управление (цру)
ми-6
элла памфилова
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Желающих дискредитировать выборы президента России более чем достаточно, очень активно работают релоканты, финансируемые ЦРУ, МИ-6 и другими организациями, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова."Желающих дискредитировать выборы больше чем достаточно. Многие из тех, кто сбежал по разным причинам, всех не осуждаю, но есть те, кто сбегал, так называемые из наиболее антироссийского агрессивного пула релоканты из-за границы очень активно работают", - заявила Памфилова во время выступления на площадке общества "Знание" на тему "Президентские выборы в России: стандарты проведения голосования".Она добавила, что зарубежные спецслужбы финансируют и готовят таких граждан, чтобы они срывали выборы."ЦРУ, МИ-6, там многие службы финансируют и, я бы так сказала, натаскивают одну часть на то, чтобы устраивать провокации на зарубежных участках, а другую часть заставляют приезжать в РФ, чтобы серию провокациий они осуществляли, срывая выборы", - отметила глава ЦИК РФ.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, центральное разведывательное управление (цру), ми-6, элла памфилова
Политика, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Ми-6, Элла Памфилова, Выборы президента России — 2024
Памфилова рассказала о желающих дискредитировать выборы

Памфилова: дискредитировать выборы пытаются релоканты при поддержке ЦРУ и Ми-6

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Желающих дискредитировать выборы президента России более чем достаточно, очень активно работают релоканты, финансируемые ЦРУ, МИ-6 и другими организациями, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
"Желающих дискредитировать выборы больше чем достаточно. Многие из тех, кто сбежал по разным причинам, всех не осуждаю, но есть те, кто сбегал, так называемые из наиболее антироссийского агрессивного пула релоканты из-за границы очень активно работают", - заявила Памфилова во время выступления на площадке общества "Знание" на тему "Президентские выборы в России: стандарты проведения голосования".
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Она добавила, что зарубежные спецслужбы финансируют и готовят таких граждан, чтобы они срывали выборы.
"ЦРУ, МИ-6, там многие службы финансируют и, я бы так сказала, натаскивают одну часть на то, чтобы устраивать провокации на зарубежных участках, а другую часть заставляют приезжать в РФ, чтобы серию провокациий они осуществляли, срывая выборы", - отметила глава ЦИК РФ.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Ми-6Элла Памфилова
 
 
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